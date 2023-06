'Non è un acquisto': Phil Spencer spiega cos'è l'acquisizione di Activision Blizzard alla FTC

Durante un'udienza nella causa in corso con la FTC, Phil Spencer, capo di Xbox, ha spiegato cosa rappresenta l'acquisizione di Activision Blizzard per Microsoft. In seguito alle rassicurazioni sul tanto discusso Call of Duty su PlayStation, il dirigente ha anche chiarito che le acquisizioni non sono "un acquisto".

Spencer è naturalmente partito da Call of Duty, sottolineando che l'azienda non ha alcuna intenzione di escludere le piattaforme concorrenti dalla pubblicazione del gioco. Anzi, ha esposto il "caso Starfield" chiarendo che l'acquisizione di Zenimax fu dovuta proprio al rischio che Starfield diventasse un'esclusiva PlayStation. Dopo aver prestato giuramento, Spencer ha detto:

"Farò tutto il necessario. Non abbiamo alcun piano [per rimuovere Call of Duty da PlayStation, ndr]. Sto prendendo l'impegno personale – questa è la mia testimonianza – di non ritirare Call of Duty dalle piattaforme PlayStation. Come voi stessi avete ammesso però, Sony ovviamente deve darci la possibilità di portare Call of Duty sulle sue piattaforme. Ma a prescindere da questo, il mio impegno e la mia testimonianza è che continueremo a distribuire Call of Duty su PlayStation 5 e sulle future piattaforme di Sony".

Probabilmente, Spencer faceva riferimento anche alla questione di Minecraft che non ha una versione dedicata a PS5. A quanto pare, infatti, la ragione risiederebbe proprio nella mossa di Sony di non spedire il devkit di PS5 a Mojang. D'altronde, Sony ha già affermato che se l'acquisizione andasse in porto "non potrebbe più parlare di PS6 con Activision", il che rafforza le affermazioni della controparte.

In seguito, l'avvocato della FTC ha anche chiesto quale sia il prezzo pagato da Microsoft per l'acquisizione che il legale ha definito un "pagamento anticipato". Spencer, ha quindi chiarito che le acquisizioni non funzionano in questo modo.

"No, quando acquisisci qualcosa non è un pagamento. È come quando compri una casa. Stai acquistando un asset che ha un valore, quindi è più un trasferimento di denaro in un asset che si chiama Activision, il quale ritieni mantenga il valore che hai pagato. A questo punto definire i 70 miliardi come un pagamento in qualche modo, non è corretto. Finanziariamente, stai spostando 70 miliardi in contanti in un asset, che è un editore di giochi, il quale, per noi, ha attualmente un valore superiore ai 70 miliardi, quindi non è una spesa".

Si tratta di una spiegazione che può apparire contorta, quasi votata a confondere, ma che in ambito finanziario ha perfettamente senso. In buona sostanza, quello di Microsoft è un investimento che ha un valore attuale superiore a quello sostenuto per la struttura aziendale e, si spera, avrà un ritorno, di conseguenza non può essere definito "una spesa".

Un chiarimento piuttosto interessante quello di Spencer che, almeno per il momento, non sembra aver mosso i giudici dalla loro posizione. Si tratta, però, di una causa intrapresa da poco e ci vorrà ancora del tempo prima che si giunga a un verdetto. Nel caso di ulteriori novità vi terremo aggiornati.