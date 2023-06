Minecraft: se non c'è per PS5 è colpa di Sony. Lo ha spiegato Phil Spencer in tribunale

Durante l'interrogatorio sostenuto in tribunale nella causa in corso con la FTC, Phil Spencer ha raccontato un curioso retroscena che spiega l'assenza di una versione PS5 di Minecraft. Il motivo risiederebbe nel rifiuto di Sony a spedire il devkit della console a Mojang, studio first-party di Microsoft impegnata nello sviluppo del gioco.

"Sony era riluttante all'idea di inviarci i devkit di PlayStation 5" ha spiegato Spencer. "Questo ha causato un ritardo nello sviluppo di Minecraft in tale versione, ma ce n'è già una che funziona su PS5". L'avvocato della FTC, però, ha sottolineato che il titolo di Mojang è disponibile esclusivamente grazie alla retrocompatibilità con PS4.

È proprio per questa affermazione dell'avvocato che la risposta di Spencer risulta piuttosto curiosa, perché nei fatti non esiste una versione dedicata neanche per Xbox Series X|S. Perfino nel caso della console proprietaria, il gioco è disponibile esclusivamente in retrocompatibilità, ma pare che il dirigente non abbia neanche accennato a questo aspetto. In tal caso, l'intera argomentazione sarebbe caduta.

Un aspetto ancor più interessante emerso dalla vicenda, però, riguarda Minecraft Dungeons. In fase di pianificazione, il gioco era stato concepito come un'esclusiva per PC e Xbox, ma alla fine è stato rilasciato su tutte le piattaforme. Probabilmente Spencer l'ha utilizzato come argomentazione per dimostrare che le perdite dovute all'esclusione di una o più piattaforme concorrenti sarebbero state eccessive, ragione per cui non c'è da preoccuparsi per un franchise come Call of Duty.