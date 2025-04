Nintendo Switch 2: prestazioni fino a 10 volte maggiori di Switch con DLSS, ray tracing e G-Sync. Lo dice NVIDIA

Nonostante le prime analisi non avessero trovato traccia del supporto di Switch 2 al DLSS, NVIDIA ha confermato il supporto alla tecnologia Deep Learning Super Sampling da parte della nuova console di Nintendo.

È stata proprio l'azienda californiana a smentire ogni dubbio, con un post: la nuova generazione della popolare console ibrida è basata su un processore personalizzato dotato di una GPU NVIDIA con RT core e Tensor core, elementi fondamentali per abilitare sia il ray tracing in tempo reale che il DLSS.

Quest'ultimo sfrutta l'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione delle immagini partendo da un rendering a risoluzione più bassa. Questo significa che i giochi potranno girare in modo più fluido, mantenendo al contempo una qualità visiva molto elevata. In TV mode si potrà raggiungere il 4K, mentre in modalità portatile la console sarà in grado di arrivare a 120 FPS a 1080p, un traguardo impensabile per la generazione precedente. Tutto ciò è possibile grazie al contributo dei Tensor Core, che eseguono operazioni IA in tempo reale, liberando risorse per altre operazioni grafiche.

Il ray tracing sarà un altro punto di forza di Switch 2. Grazie agli RT Core dedicati, la console potrà offrire effetti di luce, ombre e riflessi molto più realistici rispetto al passato, rendendo i mondi di gioco più immersivi e dinamici. Al momento non è ancora chiaro fino a che livello questa tecnologia sarà implementata nei giochi.

Un dato particolarmente significativo riguarda la potenza grafica: secondo quanto dichiarato da NVIDIA, Nintendo Switch 2 offrirà una potenza fino a 10 volte superiore rispetto alla Switch originale. Questo si tradurrà in un gameplay estremamente più fluido, con immagini più nitide e tempi di risposta più rapidi, migliorando sensibilmente la qualità dell'esperienza videoludica, sia in portatile che in modalità docked.

Nonostante Nintendo e NVIDIA non abbiano ancora rivelato i dettagli esatti del chip alla base di Switch 2, le indiscrezioni indicano che la console potrebbe basarsi su una versione personalizzata del SoC T239, derivato dall'Orin T234. Questo chip utilizza l'architettura Ampere, già nota per essere il cuore delle schede RTX 3000 di NVIDIA per PC e notebook. Anche se Ampere non supporta DLSS Frame Generation, è comunque pienamente compatibile con il DLSS classico (Super Resolution) e il ray tracing.

Ulteriori miglioramenti arriveranno anche sul fronte del refresh rate: Switch 2 supporterà la tecnologia NVIDIA G-Sync, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza tearing anche a framerate variabili. Tuttavia, questa funzione sarà limitata alla modalità handheld, probabilmente per via di limitazioni dell'uscita HDMI del dock.

L'uso dell'intelligenza artificiale andrà oltre la grafica: Switch 2 potrà infatti utilizzare i Tensor Core anche per funzioni legate alla comunicazione, come il tracciamento del volto e la rimozione dello sfondo nelle videochat, aprendo nuove possibilità nel gioco online e nello streaming.

La nuova console Nintendo sarà disponibile dal 5 giugno a partire da 469,99 euro, anche in bundle con Mario Kart World a 509,99 euro.