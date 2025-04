Nintendo Switch 2: la nuova generazione si affida a soluzioni di upscaling più leggere, senza DLSS

Nonostante le aspettative riguardo all'integrazione del DLSS di NVIDIA, gli esperti di Digital Foundry non hanno trovato tracce di questa tecnologia nei giochi presentati. Al contrario, la console sembra puntare su alternative come FSR 1 e TAAU

La presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 ha finalmente svelato una nuova generazione di console portatili, pronta a competere con i titoli AAA e con un design che ricalca quello del modello precedente, ma con un display più grande e un hardware significativamente potenziato. Nonostante la promessa di prestazioni superiori, però, una delle novità più attese - l'integrazione di DLSS (Deep Learning Super Sampling) - è stata messa in discussione dagli esperti di Digital Foundry, che durante l'analisi dei titoli presentati hanno notato l'assenza di questa tecnologia.

Nel dettaglio, Nintendo Switch 2 integra un chip personalizzato NVIDIA T239, una versione potenziata del T234, con Arm Cortex-A78AE con 12 core e supporto per memoria LPDDR5, che garantisce prestazioni decisamente superiori rispetto alla Switch originale. Nonostante questo, i giochi presentati durante l'evento, come Mario Kart World e Kirby Air Riders, non hanno mostrato segni evidenti di utilizzare DLSS. Al contrario, si ritiene che Nintendo abbia adottato soluzioni come FSR 1 (FidelityFX Super Resolution) e TAAU (Temporal Anti-Aliasing Upscaling), tecnologie note per migliorare l'upscaling grafico con un impatto minore sulle risorse del sistema rispetto al DLSS.

L'assenza del DLSS potrebbe essere dovuta alla necessità di contenere i consumi energetici della console, dato che il chip T239 ha un TDP massimo di 60W, comunque di molto superiore ai 15W del modello precedente. Sebbene il DLSS possa offrire prestazioni migliori in termini di qualità visiva, la sua implementazione completa avrebbe richiesto un consumo energetico eccessivo, soprattutto per un dispositivo portatile come la Switch 2. Questo non significa che la console non offra prestazioni eccellenti, ma piuttosto che Nintendo ha preferito una soluzione che bilanci meglio potenza e durata della batteria.

Questo tipo di tecnologie di upscaling, in termini di compatibilità, potrebbero portare alcuni problemi: la maggior parte dei giochi Nintendo funzioneranno senza problemi sulla nuova console, ma i titoli di terze parti potrebbero incontrare alcuni ostacoli, con circa il 20% di giochi incompatibili e un 80% giocabile con errori o prestazioni non ottimali.

Un altro punto che ha suscitato discussione riguarda il prezzo: con una Switch 2 che costa tra i 470 e i 510 euro (a seconda che venga offerto un gioco in bundle o meno), il prezzo dei giochi come Mario Kart World potrebbe segnare un precedente pericoloso. Con un costo che può superare gli 80 euro per la versione digitale, l'approccio di Nintendo sembra mirato a una fascia di mercato più premium, un aspetto che potrebbe influire sull'adozione della nuova console nel lungo periodo.

In conclusione, la Switch 2 si presenta come una console solida, con un hardware potente, ma rimane il timore che la scelta di non implementare DLSS e l'adozione di soluzioni alternative di upscaling potrebbero limitare il suo potenziale visivo rispetto ad altre console di nuova generazione.