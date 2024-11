Nintendo Switch 2: presentazione a gennaio e disponibilità già da marzo?

Spuntano in rete nuove informazioni sull'imminente nuova console ibrida di Nintendo. Stando ad un video di Nintendo Prime, Switch 2 dovrebbe essere presentata a gennaio e arrivare sugli scaffali già a marzo con ampia disponibilità.

Tendenzialmente, video su YouTube di questo tipo sono tutto fuorché affidabili. Tuttavia, il subreddit Gaming Leaks and Rumors riporta una serie di testimonianze che confermerebbero l'affidabilità del canale in merito alle questioni interne di Nintendo.

Stando a quanto riportato, la società nipponica avrebbe già spedito 650.000 unità in diversi mercati e, da settembre, sarebbe sensibilmente aumentata la produzione di componenti. Questo perché, come spiegato in più occasioni, l'azienda intende evitare fenomeni di bagarinaggio.

Naturalmente, per quanto la fonte sia affidabile, tutte le informazioni sono da prendere con le dovute precauzioni. Possiamo dire, però, che la fuga di notizie appare quantomeno verosimile: l'originale Nintendo Switch è stata rilasciata a marzo del 2017. In quel caso, però, la console fu svelata ben prima, a ottobre dell'anno precedente.

Ad ogni modo, è evidente che l'ibrida di Nintendo si appresti a concludere il suo ciclo. Stando alle indiscrezioni, la nuova console sarebbe equipaggiata con un SoC GMLX30-R-A1 e potrebbe consentire di utilizzare gli smartphone come controller.