Nintendo Switch 2 consentirebbe di utilizzare gli smartphone come controller

Un brevetto di Nintendo suggerisce l'utilizzo dello smartphone come controller per la console attraverso il collegamento Bluetooth. Tuttavia, non viene spiegato nel dettaglio il funzionamento della tecnologia e non è chiaro se sia relativa a Switch 2.

Un nuovo brevetto di Nintendo svela una tecnologia che consente di collegare lo smartphone alla console e utilizzare il suo touchscreen come controller. Si ipotizza che la nuova tecnologia esordisca insieme all'imminente Switch 2, seppur non vi sia alcun riferimento alla prossima console.

Si tratta di una soluzione molto interessante che consentirebbe, nel caso fosse supportata dalla nuova console ibrida, di sopperire alla necessità di numerosi controller per il multiplayer in locale. D'altronde, uno dei principali vanti delle piattaforme Nintendo è proprio la notevole quantità di party game che consentono di coinvolgere famiglia e amici.

In realtà non si tratta neanche di una vera e propria novità per il settore. La prima a sperimentare questa soluzione è stata Sony con PlayStation 4, per la quale rilasciò una serie di giochi che supportavano PlayLink. Tuttavia, nel caso di PlayStation, sullo schermo dello smartphone venivano visualizzati pulsanti specifici per il gioco in esecuzione e non il controller completo.

Con tutta probabilità, il funzionamento sarà simile e Nintendo potrebbe sfruttare l'applicazione Android e iOS per il collegamento. Il brevetto non fornisce informazioni approfondite sul funzionamento della tecnologia, per cui è possibile che anche la casa di Kyoto fornisca una soluzione simile a quella di Sony dedicata ai soli party game.

Tuttavia, proprio per l'assenza di ulteriori specifiche, non possiamo escludere che Nintendo fornisca una vera e propria alternativa al controller fisico consentendo di risparmiare, all'occorrenza, una cifra notevole per le periferiche aggiuntive. Un'ipotesi improbabile, ma pur sempre plausibile.

Non rimane che attendere ulteriori novità direttamente da Nintendo. La presentazione di Switch 2 dovrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno con disponibilità a partire dalla primavera 2025, per cui non dovrebbe mancare molto all'esordio della nuova console.