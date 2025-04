Nintendo Switch 2 e retrocompatibilità: i giochi della Switch originale non gireranno nativamente

In queste ore si parla molto di Nintendo Switch 2 e di tutte le novità, belle o brutte che siano, che la nuova console ibrida porta con sé. La questione dei prezzi - della console originale e di alcuni giochi, come Mario Kart World - ha certamente suscitato perplessità tra i giocatori, ma ci sono altri dubbi irrisolti, primo fra tutti quello inerente alla retrocompatibilità.

Contrariamente alle aspettative iniziali, Switch 2 non eseguirà nativamente i giochi del suo predecessore. Gli ingegneri di Nintendo hanno invece optato per una soluzione che si colloca a metà strada tra l'emulazione software e la compatibilità a livello hardware.

Switch 2 incompatibile con Switch 1 a livello hardware

Come dichiarato dalla stessa Nintendo lo scorso novembre, la nuova console avrebbe supportato la riproduzione dei giochi della prima Switch. Ora che Switch 2 è stata ufficialmente presentata, possiamo affermare che questa promessa è stata mantenuta, in un certo senso: è infatti possibile riprodurre la stragrande maggioranza dei giochi della Switch originale sulla nuova piattaforma, ma alcuni di essi avranno dei problemi di compatibilità al lancio.

La causa di questi problemi è legata, banalmente, a un'incompatibilità hardware tra le due console. In una sessione Q&A, Takuhiro Dohta, uno dei principali sviluppatori del progetto, ha spiegato che inizialmente il focus era sull'incremento delle prestazioni hardware, con la compatibilità in secondo piano. Ciononostante, il desiderio di non abbandonare l'enorme catalogo di titoli Switch ha spinto Nintendo a cercare soluzioni 'creative'.

In buona sostanza, la soluzione adottata da Nintendo consiste in una nuova tecnologia basata, almeno in minima parte, sull'emulazione software. Non si tratta in ogni caso di un emulatore 'puro', come ha poi chiarito lo stesso Dohta: "Se avessimo provato a usare tecnologie come gli emulatori di software, avremmo dovuto sfruttare tutta la potenza di Switch 2, ma ciò avrebbe implicato una minore durata della batteria. Così, abbiamo trovato una soluzione che si colloca a metà tra un emulatore software e la compatibilità hardware".

Al momento, sul sito ufficiale di Nintendo è possibile consultare una guida che evidenzia i suddetti problemi di compatibilià tra Switch e Switch 2. "Durante la fase di test, i giochi vengono avviati e vengono condotti test limitati. Lo stato di compatibilità potrebbe cambiare se vengono riscontrati problemi", spiega l'azienda all'interno del suo portale. C'è un unico gioco che non sarà possibile riprodurre in alcun modo su Switch 2: il VR Kit di Nintendo Labo Toy-Con 04.

Ricordiamo che Nintendo Switch 2 debutterà ufficialmente il prossimo 5 giugno, con prezzi che partono da 469,99 euro e che arrivano a 509,99 euro per il bundle con Mario Kart World.