Nintendo sui nuovi prezzi di PS5: nessun aumento previsto per Switch

Nintendo come Microsoft: non ci sarà nessun rialzo di prezzo per Switch in seguito all'aumento annunciato da Sony per PS5 con la versione con lettore Ultra HD Blu-ray che sale a 549,99€, mentre PS5 Digital Edition arriva a 449,99€.

"Anche se non possiamo commentare le strategie di prezzo, al momento non abbiamo in programma di modificare il prezzo del nostro hardware a causa dell'inflazione o dell'aumento dei costi di approvvigionamento. Decideremo le nostre future strategie di prezzo dopo attente e continue deliberazioni" aveva dichiarato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, in occasione dell'incontro con gli azionisti a giugno.

Adesso, tramite portavoce, la compagnia di Kyoto ribadisce l'intenzione di non intervenire sul prezzo di Switch a causa dell'inflazione. La decisione di Sony ha determinato una moltitudine di reazioni all'interno dell'industria dei videogiochi, ed è stata molto criticata in un momento di crisi economica globale. Evidentemente, tuttavia, ci sono anche problemi di approvvigionamento con i produttori che non riescono a soddisfare la domanda con PlayStation 5 che rimane tutt'oggi uno dei prodotti tecnologici di più difficile reperibilità.

Sony ha aumentato i prezzi di £ 30 nel Regno Unito e di € 50 in Europa, mentre non ha annunciato cambiamenti per gli Stati Uniti. "Il fatto che Sony non abbia modificato i prezzi statunitensi mostra come sia in gran parte una situazione forex rispetto ai costi in dollari e non all'inflazione" ha detto l'analista David Gibson di MST Financial, indicando la svalutazione dell'euro come uno dei motivi che hanno spinto Sony a rivedere il prezzo di PS5. La moneta europea è infatti passata da un valore di 1,12 dollari dello scorso febbraio all'attuale sostanziale parità. "Sì, le tariffe di trasporto sono aumentate, ma il mercato dei semiconduttori sta migliorando e i prezzi delle DRAM sono in calo", chiosa Gibson.