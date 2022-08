Aumento prezzo PS5: Microsoft, nessuna variazione per Xbox Series S/X

Nella giornata di ieri, il mondo dei videogiochi è stato scosso dall'annuncio di Sony sull'aumento del prezzo di PlayStation 5: 50 euro in più sia per la versione senza lettore ottico che per quella con il lettore. Il prezzo consigliato per PS5 con lettore Ultra HD Blu-ray sale quindi a 549,99€, mentre PS5 Digital Edition arriva a 449,99€. Sony ha giustificato il rialzo puntando il dito sugli "alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse".

In risposta alle richieste di commento a seguito delle notizie su PS5, Microsoft ha condiviso una dichiarazione a Eurogamer: "Valutiamo costantemente la nostra attività per offrire ai fan le migliori opzioni di gioco".

Aggiungendo che, nonostante i rialzi di Sony, il prezzo di Xbox Series S e Xbox Series X rimane invariato, ovvero, per l'Europa, di 299 e 499 euro.

Ciò, ovviamente, non esclude che Microsoft segua l'esempio di Sony in futuro, ma, come ha scritto oggi l'analista del settore Piers Harding-Rolls, sembra probabile che Microsoft voglia prima "trarre vantaggio dall'aumento di Sony per alzare i prezzi in un secondo momento". In vista della stagione natalizia Microsoft vorrà capitalizzare la propria offerta hardware, di giochi e relativamente a Xbox Game Pass, che consente di accedere a un vasto catalogo di titoli, anche recenti, con un ridotto abbonamento mensile.

Non è l'unica differenza tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Mentre la console di nuova generazione di Sony rimane di difficile reperibilità, Xbox Series X continua a essere disponibile in volumi, anche su Amazon. Curioso che, benché siano basate su hardware molto simili, ci sia una tale differenza di disponibilità tra le due console.