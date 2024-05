Nintendo: lo sviluppo dei giochi sarà sempre più complesso, costoso e lento

Durante l'ultimo resoconto agli investitori, il presidente di Nintendo si è espresso in merito al futuro del settore dei videogiochi e alla strategia che adotterà la sua azienda. Secondo Shuntaro Furukawa, lo sviluppo dei giochi sarà più costoso, complesso e, soprattutto, lungo.

Le dichiarazioni sono giunte durante la sessione di domande e risposte, la quale si è concentrata soprattutto sulla console che succederà a Nintendo Switch. Tuttavia, alcuni investitori hanno chiesto maggiori informazioni sullo stato dei giochi in lavorazione e sulla lineup della prossima generazione.

A tal proposito, come riporta Famitsu, Furukawa ha definito inevitabile un aumento dei costi oltre che tempi di sviluppo più lunghi. Questo perché con l'avanzare della tecnologia la loro realizzazione diventa più complessa. Inoltre, ha anche chiarito che ogni singolo gioco richiederà team più ampi, sottolineando però che Nintendo adotterà un approccio diverso da quello di Microsoft o Sony.

Il presidente della società, infatti, ha spiegato che Nintendo guarda alle acquisizioni con cautela e, solo a fronte di specifici criteri, procederebbe in quella direzione. In particolare, Furukawa ritiene che prima di procedere all'acquisto di uno studio "prima di tutto dobbiamo consolidare Nintendo all'interno dell'azienda".

In effetti è difficile criticare la posizione del presidente di Big N se si volta lo sguardo verso Sony e Microsoft. Le due società hanno completato molteplici acquisizioni negli anni, ma che in molti casi si sono concluse con la chiusura o ricollocazione degli studi.

Emblematico il recente caso Microsoft che in seguito all'acquisizione di Activision Blizzard, ha tagliato 1.900 posti di lavoro all'inizio di quest'anno. Come se non bastasse, proprio in questi giorni ha chiuso ben quattro studi di Bethesda: Arkane Austin (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within), Alpha Dog Studios (Mighty Doom) e Roundhouse Games che, invece, sarà assorbito da ZeniMax Online Studios.