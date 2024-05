Nintendo: i giochi acquistati? Non potete copiarli, devono rimanere sulla cartuccia

Prosegue la crociata di Nintendo contro l'emulazione, una battaglia portata avanti da anni nell'ambito di una politica protezionista verso le proprie IP che ha sempre distinto la società. Tuttavia, stavolta le azioni della casa di Kyoto sembrano più efficaci: ben 5.835 repository di Yuzu sono stati rimossi da GitHub.

Per chi non lo sapesse, Yuzu era un emulatore di Nintendo Switch con alle spalle una vera e propria software house (Tropic Haze) che, dopo essere stata citata in tribunale, ha patteggiato per 2,4 milioni di dollari ammettendo la violazione del copyright e la diffusione di software pirata.

Va sottolineato che, allo stato attuale, l'emulazione dell'hardware non è illegale. Ciò che è stato contestato a Yuzu, infatti, era l'utilizzo di chiavi crittografiche Nintendo per l'avvio dei giochi acquisiti illegalmente. Allo stesso modo, neanche le cosiddette "copie di backup" sarebbero illegali, ovvero le copie per uso personale di giochi regolarmente acquistati.

A quanto pare, però, Nintendo non condivide neanche quest'ultimo punto e in tribunale ha spiegato che "qualsiasi copia […] che non sia su una cartuccia o su console originali rappresenta una copia non autorizzata e quindi una violazione". In buona sostanza, l'azienda anche in presenza di una copia fisica concederebbe solo l'utilizzo del software nei limiti da lei previsti.

Con una singola richiesta di rimozione DMCA, ha così fatto rimuovere 5.835 repository di Yuzu da GitHub. Una vittoria che segue la rimozione di Suyu da GitLab e di tutti gli add-on dal workshop di Steam per Garry's Mod che includono materiale di proprietà di Nintendo.

Se da un lato è innegabilmente giusto che le aziende difendano le proprie IP dalla pirateria ed altri tipi di attività illegali, le manovre di Nintendo iniziano a preoccupare non solo gli attivisti, ma perfino la Video Game History Foundation.

Secondo un recente studio condotto dalla fondazione, l'87% dei giochi rilasciati prima del 2010 rischia di sparire definitivamente. A tal proposito, l'emulazione è sempre riuscita a difendere il suo ruolo attraverso la preservazione delle opere che altrimenti diventerebbero inaccessibili. D'altronde, la maggior parte dei videogiochi che vengono regolarmente emulati è rappresentata da titoli non più disponibili in commercio.

A questo punto però, viene messo in discussione il confine tra pirateria e preservazione. Non è chiaro fin dove voglia spingersi Nintendo, ma le sue azioni iniziano a risultare più drastiche ed efficaci di quanto non sia avvenuto in passato.