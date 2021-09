New World: l'MMO di Amazon è ora disponibile. Ecco i server consigliati per l'Italia

Debutta oggi New World, l'MMORPG realizzato da Amazon Games Studios. Dopo aver affrontato uno sviluppo a dir poco travagliato, il titolo è stato finalmente rilasciato nella sua versione definitiva ed è ora pronto ad accogliere i giocatori nel suo sconfinato mondo - una versione alternativa delle Americhe del XVII secolo. In occasione del lancio di New World, il team di Amazon ha svelato i server consigliati per l'utilizzo della lingua italiana.

New World è tra noi: quali sono i server per la lingua italiana

"Il lancio di New World è un momento unico ed emozionante per tutti i giocatori che approdano ad Aeternum, una terra inesplorata ricca di opportunità in cui i giocatori dovranno sfruttare tutte le loro abilità per cercare di conquistare, sviluppare e difendere il loro territorio con l'aiuto della loro compagnia", scrive Amazon Games sul sito ufficiale di New World. "Volevamo che l'approdo iniziale su questa terra fosse equo per i giocatori di tutto il mondo".

Come comunicato dalla stessa Amazon, i server di New World - basati su AWS - sono accessibili dalle 8.00 (ora italiana) di questa mattina. Nel momento in cui vi scriviamo, centinaia di giocatori sono ancora in coda per accedere all'MMO, come testimoniano diversi utenti sui social.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno elencato i primi server con le lingue consigliate per ogni regione. "Ogni server supporta migliaia di giocatori connessi in contemporanea. In aggiunta a questi server, ne abbiamo altri di riserva che aggiungeremo più avanti. Inoltre, ottimizzeremo i server appena creati in base alla domanda delle regioni supportate".

Nella lista europea troviamo un numero considerevole di server dedicati ai giocatori tedeschi e francesi. Per noi italiani, invece, i server raccomandati sono due: Brittia e Jotunheim. Amazon specifica che i server - o meglio, alcuni di essi - di New World sono aperti a tutti i giocatori: "(I server) con le lingue consigliate sono pensati per consentire a tutti i giocatori di divertirsi insieme comunicando nella stessa lingua. La lingua consigliata non deve essere interpretata come una limitazione o un requisito. Alcuni server, infatti, vengono lasciati aperti a tutti".

Lo scorso luglio, l'MMO di Amazon Games aveva fatto parlare di sé in seguito al lancio del Beta Test. In tale occasione, alcuni utenti hanno segnalato un problema decisamente insolito: New World ha reso inutilizzabili le loro schede video. "Giocare a New World sulla mia EVGA 3090 ha completamente fritto la scheda video", dichiarava lo youtuber Gladd. Il problema è stato risolto con una patch e il produttore EVGA ha sostituito le schede danneggiate.