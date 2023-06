Netflix, per il gioco tripla A assunto anche l'artista di God of War

Netflix è al lavoro su un gioco AAA (tripla AAA) e sembra fare dannatamente sul serio. Forse ricorderete dell'ingresso un mese fa in Netflix Games di Joseph Staten, ex di Bungie e 343 Industries, per un titolo originale multipiattaforma: ebbene, a lui si è appena unito Raf Grassetti, che ha lasciato i Santa Monica Studio all'inizio del mese.

Grassetti, che ha lavorato come art director per l'eccezionale God of War Ragnarök, si aggiunge alla ciurma guidata da Staten che, in Netflix Games, è diventato Creative Director. Un "dream team" che fa sperare in un progetto di grande portata e qualità, anche se i suoi contorni sono ancora avvolti dal mistero.

I’m happy to announce that I’ve joined Netflix to develop a new original IP AAA game. I’m really excited to build a team and to work with the amazing Joseph Staten, Jerry Edsall and Chacko Sonny to bring a new world to life ❤️ pic.twitter.com/RQVDr0b1zs — Raf Grassetti (@rafagrassetti) May 31, 2023

L'art director era nelle fila dei Santa Monica Studio dal 2013, dove è approdato dopo aver lavorato per BioWare come character artist e per PlayStation come art supervisor su una serie di titoli first-party. Poi è passato al ruolo di principal artist per God of War del 2018 e, infine, art director dell'ottimo seguito.

Sul progetto tripla A di Netflix vi sono anche altri "pezzi da novanta" come l'ex produttore esecutivo di Overwatch Chacko Sonny, ma anche Jerry Edsall, ex technical director di The Coalition Studio.

Netflix è entrata nel settore dei videogiochi da qualche tempo, puntando inizialmente a fornire divertimento su dispositivi mobile ai propri abbonati. Al fine di diversificare, il colosso dello streaming sta ampliando il suo raggio d'azione e punta a diventare un player importante dell'industria: sono 70 i titoli in lavorazione in questo momento, 16 dei quali realizzati da studi interni, e ben 40 debutteranno entro fine anno.