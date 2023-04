Joseph Staten, capo creativo di Halo Infinite, si unisce al team Netflix che lavora su un AAA

A pochi giorni dal saluto a Microsoft e Halo, Joseph Staten ha annunciato su Twitter di essere entrato nel nuovo team Netflix impegnato nello sviluppo di un gioco tripla A. Si tratta di un team creato da zero dal gigante dello streaming che ha l'obiettivo di proporre un'IP completamente nuova.

Staten ha lavorato alla saga dedicata a Master Chief sin dai suoi esordi: ha iniziato come sceneggiatore e direttore delle cinematiche di Halo Combat Evolved e Halo 2, fino a diventare il direttore creativo di Halo Infinite nel 2020. Ha collaborato, quindi, sia con Bungie che con 343 Industries.

La notizia della separazione con Microsoft circolava già da gennaio, nell'ambito dei numerosi licenziamenti che hanno coinvolto i Microsoft Studios. Tuttavia, solo all'inizio di questo mese Staten ha confermato la notizia dichiarando che avrebbe intrapreso "una nuova avventura".

So today, I'm thrilled to announce that I've joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let's go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

"Nella mia vita lavorativa, non c'è nulla che ami di più che collaborare con gli altri per costruire mondi ricchi di personaggi iconici, fitti misteri e avventure infinite. Quindi oggi, sono felice di annunciarvi che sono entrato a far parte di Netflix Games come direttore creativo di un nuovo titolo originale AAA multipiattaforma" ha scritto Staten su Twitter.

In ogni caso, non cambia il suo ruolo: anche nel nuovo studio Netflix, Staten ricoprirà la carica di direttore creativo. Un annuncio che dimostra l'intenzione di Netflix di consolidare la propria posizione nel settore videoludico, non solo nell'ambito dei giochi mobile. Tuttavia, al momento, la società non ha voluto commentare le dichiarazioni di Staten.