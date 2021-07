Netflix conferma: presto nel mondo dei videogiochi. Si parte dal mobile

L'impegno di Netflix nel mondo del gaming si concentrerà sui giochi mobile e i titoli saranno inclusi, senza sovrapprezzo, negli abbonamenti degli utenti. A confermarlo è la stessa società, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane e l'ingresso in azienda di Mike Verdu, ex dirigente di EA e Oculus.

"Siamo anche nelle prime fasi di un'ulteriore espansione nei giochi, basandoci sui nostri precedenti sforzi sull'interattività (ad esempio Black Mirror Bandersnatch) e sui nostri giochi legati a Stranger Things. Consideriamo i giochi come un'altra nuova categoria di contenuti, simile alla nostra espansione in film originali, animazione e altri contenuti. I giochi saranno inclusi nell'abbonamento Netflix senza costi aggiuntivi similmente a film e serie", si legge nella lettera agli investitori.

"Inizialmente, ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile. Siamo entusiasti come sempre della nostra offerta di film e serie TV e prevediamo una progressione degli investimenti e della crescita in tutte le nostre categorie di contenuti esistenti, ma poiché siamo impegnati da quasi un decennio nella nostra spinta verso la programmazione originale, pensiamo che sia venuto il momento di saperne di più su come i nostri membri valutano i giochi".

Non ci sono ancora informazioni sul tipo di giochi che saranno disponibili e come il contenuto sarà concretamente fornito agli abbonati Netflix. In passato il CEO Reed Hastings ha affermato - ma questo è un concetto che accomuna qualsiasi forma di intrattenimento - che il servizio di streaming non ha negli avversari diretti i competitor più agguerriti, bensì nei videogiochi come Fortnite che sottraggono tempo e attenzione a potenziali nuovi clienti.

L'annuncio di Netflix arriva insieme ai risultati del secondo trimestre fiscale 2021, dove l'azienda ha fatto registrare un fatturato di 7,34 miliardi di dollari, in crescita del 19,4% sull'anno passato. L'utile operativo è salito del 36% a 1,8 miliardi, mentre quello netto ha toccato 1,35 miliardi. Il numero di abbonati ha raggiunto quota 209,18 milioni (+1,54 milioni sul trimestre precedente). Per il prossimo trimestre fiscale, Netflix ha pronosticato un fatturato di 7,47 miliardi di dollari e si aspetta di aggiungere 3,5 milioni di abbonati al computo attuale, arrivando a 212,68 milioni.