Netflix nel mondo dei videogiochi? Lo streaming non basta più

Netflix vuole occupare sempre di più il nostro tempo e mettere lo zampino nel nostro portafogli. Per farlo, dopo serie TV e film, l'azienda guidata da Reed Hastings potrebbe entrare nel mondo dei videogiochi, un mercato da svariati miliardi di dollari in fortissima espansione.

Second il sito The Information, Netflix si è messa in caccia di una persona in grado di gestire il suo prossimo passo, ovvero l'ingresso nel mondo dei videogiochi. L'azienda californiana avrebbe parlato con diversi dirigenti di rango dell'industria del gaming, ma non è chiaro se sia arrivata a una scelta o se abbia semplicemente sondato il terreno, raccogliendo pareri da figure autorevoli sulle prospettive del mercato.

Netflix ha già commissionato alcuni giochi in passato, come quelli legati a Stranger Things, e potrebbe voler creare qualcosa di simile con altre serie iconiche, oppure riproporre su base regolare qualcosa di simile a Black Mirror: Bandersnatch. Oppure, e non è da escludere, potrebbe trattarsi di un impegno totalmente nuovo.

Fonti a conoscenza dei fatti dicono che Netflix potrebbe creare un servizio ad abbonamento simile ad Apple Arcade. Un portavoce dell'azienda ha fatto sapere a Polygon che l'azienda è "entusiasta di fare di più" sul fronte di contenuti interattivi come Bandersnatch, quindi l'impegno di Netflix nel mondo del gaming potrebbe essere diverso da quello che tutti tendiamo a pensare.

In conclusione, per ora siamo molto ai "si dice" e ai "potrebbe", i piani di Netflix non sarebbero ancora definiti e in ogni caso un impegno importante richiederebbe tempo e sforzi che non passerebbero certo inosservati.

In ogni caso è plausibile che Netflix voglia smarcarsi da un settore, quello dello streaming, che per quanto in crescita vede sempre più concorrenza e che non potrà espandersi in eterno: la pandemia ha dato un boost all'interno settore, accelerando forse un processo di crescita che ora impone di guardare a nuove strade.