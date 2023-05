Nasce Blank., nuovo studio fondato da ex veterani di CD Projekt Red

Un gruppo di ex sviluppatori di CD Projekt Red ha annunciato oggi la nascita di un nuovo studio con sede a Varsavia, in Polonia: Blank. – si, con il punto finale. Le informazioni sul primo titolo della software house sono ancora ignote, anche se è stata rilasciata una prima immagine del concept.

"Dopo aver lavorato per anni in un'industria sempre più conservativa, siamo pronti a sviluppare progetti audaci e di grande impatto che condividano la nostra creatività e i nostri valori unici. Laddove l'industria supporta una dittatura del direttore creativo, vogliamo che il merito sia dell'intero team. Laddove il settore si avvale della cultura del crunch, preferiamo l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Dove l'industria dice che più grande è meglio, stiamo puntando su giochi altamente raffinati con un focus particolare sulle emozioni, alla storia e all'artigianato" ha dichiarato Mateusz Kanik, game director di Cyberpunk 2077.

Il concept art del loro primo gioco mostra alcuni dettagli interessanti. Nell'immagine è possibile vedere una ragazza alla guida che lascia presagire un'avventura on the road in un mondo post-apocalittico. Sullo sfondo, infatti, appaiono delle strutture decadenti, mentre all'interno della vettura figurano una mazza da baseball piuttosto vissuta e una scatola probabilmente contenente risorse.

L'obiettivo di Blank. è sviluppare giochi che diano molto più spazio alla "creatività individuale" di ogni sviluppatore. Stando alle parole dei fondatori, l'attenzione sarà proiettata verso l'impatto che il titolo ha sul giocatore, dando un peso maggiore all'esperienza nel suo complesso.

Lo studio, inoltre, conta di espandere la propria forza lavoro a 60 dipendenti il prima possibile. Si tratta di un'importante ambizione per quello che, allo stato attuale, rappresenta un piccolo studio indipendente. Peraltro non è neanche la prima realtà nata da ex di CD Projekt Red: l'anno scorso ben due nuovi studi sono sorti proprio da sviluppatori precedentemente impegnati dalla casa polacca, quali Rebel Works e Dark Passer.