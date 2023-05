Silent Hill: Ascension, Konami svela un nuovo trailer per la serie streaming interattiva

Presentato lo scorso autunno, Silent Hill: Ascension è un nuovo capitolo dell'iconica serie horror targata Konami. Non è, però, quello che vi aspettereste: parliamo di un'avventura interattiva ambientata nello stesso universo del suddetto franchise, uno 'spin-off' che prende le distanze dalle meccaniche survival della serie principale per proporre qualcosa di diverso e, almeno sul fronte narrativo, originale. Ora possiamo osservarlo da vicino nel trailer ufficiale.

Le scelte dei giocatori influenzeranno gli eventi di Ascension



Come sottolinea Konami nel suo ultimo comunicato, Silent Hill: Ascension seguirà le vicende di diversi personaggi, "tormentati da nuovi e terrificanti mostri indissolubilmente legati all’immaginario Silent Hill". Queste mostruosità, che si celano nell'ombra, minacciano di "consumare" le persone, le loro famiglie, i loro figli e intere città. Ciononostante, saranno le scelte dei giocatori a determinare il destino di questi personaggi.

La campagna di Silent: Hill Ascension si basa sul motore interattivo in tempo reale sviluppato da Genvid, lo stesso utilizzato per The Walking Dead: Last Mile e Pac-Man Community. Proprio come un'autentica serie televisiva, Ascension verrà riprodotto in streaming "in alta qualità su tutti i dispositivi"; il gioco "presenterà giornalmente momenti imperdibili di storie dal vivo" e, come specificano gli sviluppatori, ogni giorno sarà diverso dall'altro. Le scelte dei fan avranno un impatto sensibile sugli eventi di gioco e le loro azioni determineranno l'esito finale.

Konami non ha ancora rivelato i device compatibili, ma si presume che, come il già menzionato TWD: Last Mile, sarà possibile interagire con Ascension su desktop e smartphone.

"Silent Hill: Ascension coinvolgerà il pubblico grazie a un'esperienza immersiva, mettendo in risalto immagini sbalorditive e momenti live guidati dalla community, il tutto esplorando l'orrore psicologico che ha reso la serie Silent Hill così amata dai fan di tutto il mondo", ha dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid Entertainment. È intervenuto anche Motoi Okamoto, produttore di Silent Hill: "[...] Siamo lieti di presentare questa nuova storia interattiva, ambientata in luoghi inesplorati, con nuovi personaggi che saranno introdotti ai fan dell'universo di Silent Hill. Sarete voi a decidere il destino dei protagonisti principali, che si evolverà simultaneamente in tutto il mondo".

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Genvid, Konami Digital Entertainment, Bad Robot Games e Behaviour Interactive. Ulteriori dettagli verranno rivelati nei prossimi mesi.