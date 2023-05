Hideo Kojima non è coinvolto nello sviluppo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Dopo le incomprensioni nate all'indomani della realizzazione di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, le strade di Hideo Kojima, creatore dello stesso Metal Gear Solid e considerato come una delle menti più brillanti del mondo dei videogiochi, e di Konami, produttore storico della serie, si sono separate. La software house giapponese accusava Kojima di aver speso troppo per la realizzazione di un progetto che ha assunto dimensioni faraoniche, anche se non può dirsi completo come nelle intenzioni originali del suo autore.

Per questo motivo era prevedibile la conferma di Konami, arrivata in un'intervista a IGN, che Kojima non sarebbe stato coinvolto nella realizzazione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake di Metal Gear Solid 3 annunciato al recente PlayStation Showcase. Anche perché, dopo la separazione da Konami, Kojima ha fondato la sua propria software house con il nome di Kojima Productions.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, invece, è stato affidato a Virtuos Games, lo studio cinese che ha lavorato su Dark Souls Remastered e le conversioni PC di Horizon Zero Dawn e Uncharted 4: Fine di un ladro. "Kojima Productions non è coinvolta, ma il team di sviluppo lavorerà sodo nella realizzazione del remake e dei porting già previsti." [Metal Gear Solid: Master Collection, con le nuove versioni dei primi capitoli della serie ndr]. "Saranno apprezzati da molte più persone e su più piattaforme" ha detto il portavoce di Konami.

Un ruolo centrale nello sviluppo sarà assunto dagli sviluppatori Konami coinvolti nella produzione dei precedenti Metal Gear, i quali lavoreranno insieme a Virtuos. Il portavoce ha anche spiegato come mai Konami abbia deciso di partire con i remaster dal terzo capitolo di Metal Gear, e non dal primo. "Abbiamo scelto Metal Gear Solid 3: Snake Eater perché raffigura la nascita di Big Boss (Naked Snake), che è il vero punto di partenza della serie Metal Gear. Un altro motivo è che molti fan hanno richiesto a lungo un remake di questo gioco". Ha anche detto che: "riguardo agli eventuali remake degli altri Metal Gear ascolteremo la domanda dei giocatori e decideremo di conseguenza".