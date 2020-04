MotoGP eSport, seconda tappa al Red Bull Ring domenica 12 aprile: al via anche Rossi e Petrucci

L'evento sarà trasmesso in diretta alle 15 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), con telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, e sul canale youtube di MotoGP eSport .

La modalità di gioco per questo evento prevede 5 minuti per le qualifiche e lo svolgimento della gara su 10 giri , usando sempre il titolo ufficiale della MotoGP 2019 di Milestone .

Riconfermati entrambi i piloti ufficiali Honda, mentre Yamaha conferma Quartararo e Viñales ed aggiunge Valentino Rossi a completare la squadra ufficiale; Ducati, presente al primo evento con il solo Bagnaia, per questa nuova schiera altri 3 piloti: l'ufficiale Petrucci , il tester Pirro ed l'indipendente Rabat , completa la griglia di partenza il pilota Nakagami con la sua Honda LCR.

La pista scelta questa volta è quella austriaca del Red Bull Ring, i piloti schiarati saranno sempre 10 ma ci sono delle novità per quanto riguarda i nomi:

Lo scorso 29 marzo abbiamo assistito al primo gran premio virtuale organizzato tra i piloti della classe regina MotoGP che ha visto vincere il neo pilota Honda Alex Marquez : per pasqua, domenica 12 aprile ore 15:00 , si replica con il secondo appuntamento.

