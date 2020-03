MotoGP eSport, al Mugello vince Alex Marquez: ecco il video del primo gran premio virtuale

Si è tenuto il primo gran premio virtuale del campionato MotoGP, circuito scelto per l'occasione quello italiano del Mugello, nel quale ha vinto Alex Marquez seguito da Pecco Bagnaia e Maverick Vinales; miglior giro per Fabio Quartararo.

L'evento è stato trasmetto sia da Sky Sport MotoGP sul canale 208 ed anche in live streaming dal canale Youtube di MotoGP eSport, qui nel seguito il video dell'intero evento.

6 minuti di qualifiche dove tutti i piloti sono scesi insieme in pista per cercare di agguantare il miglior piazzamento possibile, poi 6 giri per cercare di portare a casa la vittoria del gran premio.

Grande feeling con il gamepad per l'italiano Bagnaia e lo spagnolo Alex Marquez, i due del gruppo di piloti a commettere il minor numero di errori ed ottenere ottimi risultati in qualifica ma soprattutto in gara; a seguire per bravura i piloti Yamaha Vinales e Quartararo più efficaci sul giro secco che sulla distanza, quest'ultimo dotato di gamepad configurato per giocare solitamente a Fortnite.

"L'obiettivo non era quello di vincere, ma quando mi sono trovato davanti a Pecco ho cercato di restare tranquillo, aumentando il vantaggio. Certo mi ha dato molto gusto battere mio fratello..." ha dichiarato alla fine Alex Marquez.

"Bella battaglia, peccato per aver preso il cordolo all'Arrabbiata 2, per la prossima gara cercherò di guidare in modo più pulito. Sono molto contento di aver messo le mie ruote davanti a quelle di quasi tutti. I punti conquistati qui valgono per il normale campionato?" scherza Bagnaia.

Probabile un secondo evento per il 14 aprile per un altro gran premio MotoGP virtuale, ma per il momento non ci sono maggiori informazioni a riguardo; per eventuali novità vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di MotoGP eSport ed quella di Sky Sport MotoGP.