Microsoft xCloud anche via browser: le prime immagini dell'interfaccia web

È attualmente in fase di test la versione web di xCloud, piattaforma di Microsoft dedicata al cloud gaming, disponibile dallo scorso settembre sui device Android.

Prossimamente il servizio non sbarcherà solo su altri dispositivi hardware, ma anche sul vostro browser - ammesso che sia basato su Chromium. Grazie alle prime immagini trapelate in rete possiamo dare un'occhiata all'interfaccia di questa versione.

xCloud si prepara al debutto su browser: ecco come apparirà

Una fonte molto vicina a Microsoft ha fornito a The Verge alcune immagini ritraenti l'interfaccia web di xCloud, in versione Beta. Sul fronte estetico non ci discostiamo molto da quanto già visto su Android: la schermata principale mette in evidenza i giochi consigliati da Microsoft - disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate - e i titoli giocati di recente, che potremo riprendere in qualsiasi momento in modalità streaming.

Avviando un gioco di xCloud dal proprio browser si passerà alla modalità full screen, dove verrà richiesto il collegamento a un controller compatibile.

Come specifica The Verge, l'attuale versione web di xCloud è limitata all'utilizzo sui browser basati su Chromium, ovvero su Google Chrome e Microsoft Edge, in maniera simile a quanto avviene con Stadia. In ogni caso, sembra che Microsoft abbia intenzione di integrare questa versione web all'interno dell'app Xbox per Windows 10, consentendo a tutti gli utenti PC di accedere alla libreria cloud di Game Pass Ultimate senza dover passare per il browser.

Prima del lancio ufficiale, il colosso di Redmond potrebbe rilasciare una Beta pubblica della versione web di xCloud, la stessa che sarà utilizzata dagli utenti Apple per giocare via cloud su iPhone e iPad. Stando alle indiscrezioni diffuse lo scorso ottobre, la preview pubblica sarà disponibile nel corso della primavera 2021.

Non ci è dato sapere quale risoluzione venga supportata dalla versione web di xCloud, sappiamo però che Microsoft sta ancora utilizzando i primi blade server basati su Xbox One S - ogni rack è composto da otto console "old-gen" -, dunque possiamo già escludere lo streaming in 4K.