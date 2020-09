Xbox Game Pass, domani arriva xCloud: ben 150 giochi disponibili al lancio

Domani accoglieremo ufficialmente Project xCloud, o meglio, alla modalità cloud di Xbox Game Pass. La piattaforma di Microsoft spalanca così le porte al gaming in streaming, consentendo agli abbonati di accedere a una ghiotta lista di titoli utilizzando qualsiasi dispositivo mobile - a patto che non sia un iPhone o un iPad.

Oggi scopriamo la lineup dei giochi disponibili in cloud gaming: l'elenco comprende le produzioni più recenti, come Tell Me Why e Wasteland 3, e include alcuni grandi classici del catalogo Xbox.

Xbox Game Pass Ultimate: tutto pronto per il lancio di xCloud

Annunciato originariamente come Project xCloud, il servizio di cloud gaming ha ormai abbondonato questa dicitura ed è stato direttamente integrato in Xbox Game Pass Ultimate, il piano d'abbonamento 'definitivo' per chi ha intenzione di usufruire dell'offerta on demand di Microsoft.

Da domani, martedì 15 settembre, gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno scaricare un update dell'app disponibile su Android: l'aggiornamento, disponibile inizialmente in 22 paesi (tra cui l'Italia), sbloccherà l'accesso alla modalità cloud. Nella stessa giornata verranno resi disponibili ben 150 titoli, tutti giocabili in streaming utilizzando il proprio smartphone o tablet Android, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

La lista completa dei giochi xCloud è consultabile sul sito ufficiale di Xbox. Nell'elenco troviamo le più popolari esclusive Xbox e diversi titoli third-party: ci sono Halo: Master Chief Collection, Forza Horizon 4 e Gears 5, affiancati da acclamate produzioni indie come Spiritfarer e Dead Cells.

Per giocare in streaming, i titoli di Xbox Game Pass Ultimate richiederanno l'utilizzo di un controller o di una periferica compatibile (es: Razer Kishi, Power A MOGA XP5-X Plus). Come assicura Microsoft, prossimamente i giochi della libreria cloud supporteranno i comandi touch: il primo a offrire tale supporto sarà Minecraft Dungeons, a partire da domani.

Dal suddetto elenco sono esclusi tutti i giochi di EA Play, servizio che - ricordiamo - verrà anch'esso incluso nell'offerta di Ultimate. In ogni caso, i giochi della piattaforma di Electronic Arts non supporteranno il gaming via cloud prima della fine del 2020.

La sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate è disponibile ad un costo iniziale di 1 euro per il primo mese, dopodiché sarà necessario pagare 12,99 euro per l'abbonamento mensile.