Microsoft Keystone solo un prototipo, il dispositivo per il cloud gaming è ancora lontano

In una recente intervista Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha sottolineato che l'arrivo sul mercato di un dispositivo simile a una Fire Stick di Amazon, ma destinato al cloud gaming, è ancora lontano.

La famosa Keystone, di cui abbiamo parlato a maggio, era infatti solo un prototipo con finalità differenti. Il dispositivo, visibile nel seguente tweet sulla mensola della postazione privata di Spencer, è infatti stato creato per testare l'applicazione per il cloud gaming che di recente ha esordito sulle smart TV di Samsung.

here's the Xbox Keystone segment from WSJ Live https://t.co/kcMYvVSBVQ pic.twitter.com/EPX3xsUYm1 — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

"Keystone è qualcosa che stavamo incubando internamente. Alla fine della primavera abbiamo iniziato a lavorare con Samsung. Ho ancora il prototipo…svilupperemo un dispositivo per lo streaming a un certo punto? Credo di sì, ma ci vorranno ancora anni".

Alla domanda su quando un dispositivo dedicato ai consumatori sarebbe arrivato sul mercato, quindi, Spencer è stato chiaro. D'altro canto, la divisione Xbox è ancora al lavoro su xCloud, oltre che sulla succitata applicazione che l'azienda spera di portare sul maggior numero di TV possibile e non relegarla alla sola proposta di Samsung.

Va anche considerato che il cloud gaming sta attraversando un periodo turbolento e a dimostrarlo sono state le performance di Stadia: la proposta di Google ha chiuso definitivamente i battenti dopo soli due anni dal lancio. In generale sono i servizi in abbonamento ad aver subito una battuta d'arresto.

Sony ha pubblicato i dati trimestrali registrando un ulteriore calo degli utenti abbonati al PS Plus. Lo stesso Spencer ha sottolineato che sebbene Xbox Game Pass rimanga redditizio, ma ha subito un rallentamento soprattutto sul fronte console.

In sintesi, Microsoft crede fermamente nel cloud gaming e gli ingenti investimenti lo dimostrano. Tuttavia, probabilmente, lo spostamento così in avanti per un dispositivo dedicato al solo streaming videoludico è dovuto a precise valutazioni che non ne favoriscono il lancio al momento.