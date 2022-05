Microsoft conferma lo sviluppo di una 'chiavetta' per giocare in cloud

Solo poche settimane fa vi avevamo riportato un rumor secondo il quale Microsoft stava lavorando a un nuovo dispositivo per accedere a Xbox Cloud Gaming in vista di un lancio previsto per quest'anno. Senza fornire troppi dettagli, Microsoft ha confermato l'esistenza del dispositivo, nome in codice di Keystone, ma pare che l'arrivo sul mercato non sia dietro l'angolo.

In una dichiarazione rilasciata a Windows Central, Microsoft ha confermato di essere al lavoro sul suddetto dispositivo, qualcosa di molto simile a una Amazon Fire TV Stick, ma pensato per consentire ai videogiocatori di accedere alla libreria completa di giochi Xbox senza la necessità di acquistare una console.

"La nostra visione su Xbox Cloud Gaming è incrollabile, il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che vogliono, sui dispositivi che vogliono, ovunque vogliano. Come annunciato l'anno scorso, abbiamo lavorato su un dispositivo di streaming per i giochi, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console" ha dichiarato Microsoft al portale.

"Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, analizziamo ciò che abbiamo appreso e ci assicuriamo di poter offrire valore ai nostri clienti. Abbiamo preso la decisione di abbandonare Keystone nella sua iterazione attuale. Abbiamo raccolto le nostre conoscenze e spostato i nostri sforzi su un approccio diverso che ci consentirà di offrire Xbox Cloud Gaming a più giocatori nel mondo in futuro".

Al momento non sappiamo quali siano i piani di Microsoft, quali i cambiamenti apportati al dispositivo e quando intende commercializzarlo. Le uniche informazioni sono quelle riportate da VentureBeat che riportava il lancio del dispositivo entro i prossimi 12 mesi, così come l'arrivo di un'applicazione per TV Samsung che non richiederebbe neanche il dispositivo in questione.

Le informazioni, quindi, sono piuttosto vaghe ed è davvero difficile fare previsioni su quando Microsoft presenterà il dispositivo e l'app annessa. Tuttavia, considerando il periodo di scarsa disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X, offrire un sistema per accedere al gaming senza acquistare necessariamente una console potrebbe sicuramente rivelarsi una mossa vincente.