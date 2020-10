Microsoft Flight Simulator: un'enorme Xbox Series X al posto della sede di Redmond

Microsoft Flight Simulator non smette mai di stupire: dopo la gigantesca voragine in Brasile ecco una mod di un fan che ha rimpiazzato la sede di Microsoft di Redmond con un'enorme Xbox Series X, la console di nuova generazione il cui debutto sul mercato è atteso per il 10 novembre.

Postato su Reddit dall'utente Oh_Gaz, il video mostra un piccolo Icon A5 mentre sorvola sopra una Xbox Series X alta 200 metri. Questo giocatore ha realizzato una mod per Microsoft Flight Simulator che ricrea la console di nuova generazione come un enorme obelisco che sovrasta gli alberi e gli edifici vicini. La ricreazione di Oh_Gaz è molto accurata, comprensiva di tutte le porte che ritroveremo sul retro della scocca della nuova console.

Xbox Series X verrà lanciata il 10 novembre in contemporanea internazionale insieme alla sorella minore, e decisamente più economica, Xbox Series S. Microsoft prevede di rilasciare una versione di Microsoft Flight Simulator ottimizzata per Xbox Series X in un momento successivo al lancio della console.