Microsoft Flight Simulator: cosa ci fa una gigantesca voragine in Brasile? Guardate il video

I giocatori di Microsoft Flight Simulator hanno scoperto che si aperto un enorme e terrificante abisso nel bel mezzo del Brasile. Sembra che un aeroporto intero sia stato risucchiato nella voragine. Inoltre, questo punto critico può essere sorvolato, il che ha dato ai piloti più coraggiosi la sensazione di fare un vero e proprio viaggio al centro della Terra.

L'aeroporto in questione è Lagoa Nova, che nel mondo reale è una piccola pista di atterraggio nel Rio Grande de Norte, uno degli stati del Brasile. Per raggiungere il baratro i giocatori devono semplicemente impostare come meta quella di Lagoa Nova, a cui si può giungere oltretutto tramite il pilota automatico.

Microsoft Flight Simulator usa dati reali per la riproduzione del mondo di gioco, sia in termini di dati di fotogrammetria che numerici per quanto riguarda le altitudini. Probabilmente, i responsabili hanno inserito un valore di altimetria sbagliato in corrispondenza di Lagoa Nova. Il difetto, nel frattempo, ha fatto il giro del web: dapprima segnalato su Reddit dall'utente ReversedWindow, è protagonista di diversi video su YouTube, tra cui quello di Kwad Damage.

La notizia, che è finita anche sulle pagine della BBC, ha fatto scalpore, anche se non è la prima volta che Flight Simulator abbatte le barriere della settorialità e finisce nel generalistico. Era successo, ad esempio, anche quando è stato in grado di riprodurre fedelmente l'Uragano Laura che ad agosto ha imperversato nel Golfo del Messico e non solo.

Come abbiamo esaminato nell'analisi tecnica di Microsoft Flight Simulator (da non perdere!) il nuovo simulatore di volo alterna tecnologie all'avanguardia a qualche lacuna, soprattutto per quanto riguarda il suo motore grafico. Da quando abbiamo pubblicato l'analisi, Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti che in parte migliorano le prestazioni ed eliminano qualcuno dei colli di bottiglia.