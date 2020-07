Microsoft Flight Simulator: annunciata la data di rilascio

Microsoft Flight Simulator sarà disponibile nella versione definitiva il prossimo 18 agosto. Lo ha appena annunciato Microsoft, che con questo titolo promette una grafica al limite del fotorealismo e la riproduzione dettagliata del mondo virtuale grazie alle tecnologie cloud e di intelligenza artificiale, oltre ai dati provenienti dal satellite.

Microsoft Flight Simulator disponibile in tre versioni: Standard, Deluxe e Premium Deluxe

È inoltre possibile fare il pre-order dal Microsoft Store delle tre versioni in cui Microsoft Flight Simulator sarà disponibile. Si tratta delle versioni Standard, Deluxe e Premium Deluxe, e si differenziano per il numero di aerei e aeroporti sin da subito sbloccati. Naturalmente tutti gli sblocchi possono essere effettuati in un secondo momento, mentre la versione Standard è inserita anche nel pacchetto Xbox Game Pass per PC.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione Standard costa 69,99 €, la Deluxe 89,99 € e la Premium Deluxe 119,99 €.

Per ora non ci sono annunci circa la disponibilità del nuovo simulatore di volo su store differenti da quello Microsoft, ma non è escluso che Microsoft Flight Simulator possa approdare su Steam in un secondo momento. Si sa, invece, quando partirà la prossima fase Beta, ovvero dal 30 luglio prossimo. Gli attuali alpha tester accederanno automaticamente, mentre una nuova ondata di inviti seguirà a breve. L'accesso alla versione beta viene gestito tramite il programma Xbox Insider.

Flight Simulator è il franchise più longevo tra quelli ora gestiti da Microsoft, precedente addirittura allo stesso Windows. Creato originariamente da Bruce Atwick nel 1977, è stato concesso in licenza a Microsoft nel 1982. A quei tempi girava su PC IBM con grafica CGA. Questa versione del software prese il nome di Flight Simulator 1.0 ed è diventata parte della suite di test standard per valutare se i PC fossero davvero "IBM compatibile". Flight Simulator 2020 è la prima nuova versione di questo glorioso franchise dal 2006.

Date un occhio anche ai requisiti hardware di Microsoft Flight Simulator.