Microsoft e Bethesda: rientro dall'investimento di 7,5 miliardi possibile con il blocco dell'uscita dei giochi su PS5?

L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è destinata a rimanere nella storia dei videogiochi: non solo per l'entità dell'investimento che ha richiesto, ma perché cambierà molti equilibri all'interno dell'industria dei videogiochi. Grazie a questa operazione Microsoft può controllare franchise storici del mondo dei videogiochi, oltretutto appartenenti a una varietà di generi, come Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, solo per citarne alcuni.

Tuttavia, Microsoft non ha ancora chiarito un punto molto importante: permetterà a Bethesda di commercializzare i suoi giochi anche per le console PlayStation o rimarranno esclusive per Xbox e Windows? Come noto, infatti, Sony non si sognerebbe in nessun caso di pubblicare un Uncharted o un God of War su Xbox, ma Microsoft è nelle condizioni di poter fare lo stesso?

In un'intervista a Kotaku, il boss di Xbox Phil Spencer ha detto che Microsoft è in grado di rientrare dall'oneroso investimento per l'acquisizione di Bethesda anche impedendo la pubblicazione dei giochi Bethesda su PlayStation 5. Una risposta che lascia intendere che siano proprio questi i piani di Xbox, anche se Spencer poi aggiunge: "Da nessuna parte nella documentazione di acquisizione si tratta il punto: 'Come possiamo impedire ai giocatori di giocare questi titoli?' Il nostro obiettivo ultimo è mettere quanti più giocatori possibile nelle condizioni di giocare, e non certo il contrario" sono le parole di Spencer.

Tuttavia ribadisce che quest'ultima affermazione è strettamente legata alla precedente domanda. Subito dopo: "abbiamo xCloud e PC e Game Pass e la nostra base di console vendute: non siamo quindi costretti a lanciare i giochi sulle piattaforme diverse dalle nostre per rientrare dall'investimento".

In passato Spencer aveva dichiarato che per le piattaforme diverse da Xbox e Windows "decideremo caso per caso", mentre gli accordi raggiunti da Bethesda con Sony prima dell'acquisizione verranno rispettati. Questi riguardano Deathloop e Ghostwire Tokyo, previsti nel 2021, che rimarranno delle esclusive temporali di PlayStation 5.

Per il futuro, invece, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Ma probabilmente faremmo bene ad abituarci all'idea di un The Elder Scrolls VI o un nuovo capitolo di DooM in esclusiva Xbox per quanto riguarda l'ambito console.