Mercato dei videogiochi in Italia: più di 2,2 miliardi di euro spesi nel 2021

Dopo un 2020 da record, il settore continua a registrare numeri positivi con un giro d'affari di 2 miliardi e 243 milioni di euro, per quanto riguarda il mercato italiano, in crescita del 2,9% rispetto alla precedente rilevazione. Lo ha reso noto IIDEA, con la consueta presentazione annuale del rapporto sulle abitudini dei giocatori in Italia. Con la collaborazione di Sparkers, GSD (Games Sales Data) per i dati retail relativi al mercato fisico, GameTrack by Ipsos per i dati relativi ai prodotti digitali, App Annie e Game Track per i dati relativi al mercato mobile, IIDEA parla di dati record per quanto riguarda le vendite nel settore videogiochi in Italia nel 2021, con l'unico dato in flessione relativo al numero di giocatori.

Videogiochi in Italia: vendite record nel 2021

Ancora una volta nel 2021 il giro d'affari intorno al mondo dei videogiochi ha registrato una crescita, di poco inferiore al 3%, trascinato principalmente dalla vendita di console e di accessori per PC. Il settore dell'hardware è cresciuto del 12,1% rispetto allo scorso anno, mentre quello del software è rimasto stabile, con una crescita dello 0,9%. Si tratta di un dato significativo dopo la grande crescita riscontrata nel 2020 e determinata dal lockdown per la pandemia da COVID-19.

Complessivamente nel 2021 il giro d'affari in Italia per i videogiochi è stato di 2,243 miliardi di euro, di cui l'80% riguarda il segmento software e il 20% quello hardware. Il 72% del mercato hardware si compone dalle vendite di console, mentre il 28% è occupato da accessori. Parliamo di una fetta di mercato da 443 milioni di euro. Per quanto riguarda le console, il 93,4% delle vendite riguarda le console domestiche, mentre il 6,6% è inerente le console portatili, un mercato che è diminuito del 30% rispetto al 2020 (questo dato dipende anche da come viene considerata Nintendo Switch, che rientra tra le console portatili solo nel caso di Nintendo Switch Lite).

Il software contribuisce per 1,8 miliardi di euro, provenienti per 771 milioni dalle vendite digitali per console e PC e per 762 milioni dalle vendite di app per smartphone e contenuti relativi a queste ultime. In quest'ultimo caso la crescita è dell'8,7% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda le vendite di videogiochi in formato fisico, si attestano su 267 milioni di euro.

L'unico dato in flessione è quello relativo al numero di giocatori, il quale appare in leggera diminuzione con 15,5 milioni di persone, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, che hanno trascorso parte del loro tempo libero videogiocando. Si tratta di giocatori su qualsiasi tipo dispositivo di gioco, console, PC, smartphone e tablet. Il 56% dei giocatori è di sesso maschile, il 44% di sesso femminile, mentre le fasce di età con più giocatori sono quelle che vanno da 15 a 24 anni e da 45 a 64 anni, quest'ultimo dato ancora una volta molto indicativo del fatto che i videogiochi ormai sono una forma di intrattenimento per tutti, a prescindere dall'età. /p>

Di questi giocatori, 6,9 milioni di persone hanno giocato nel 2021 con le console e altrettanti hanno usato il PC. In numero maggiore i giocatori che usano lo smartphone, 9 milioni, dei quali 7,6 milioni usano terminali Android e 3 milioni terminali iOS. Per quanto riguarda le console, 3,9 milioni usano PS4 o Xbox One e ben 2,3 milioni Nintendo Switch. 1,1 milioni sono già passati a PS5 o Xbox Series X S. Si tratta di un dato cumulativo che si riferisce al fatto che un singolo individuo può dedicare tempo a più di una piattaforma di gioco. Mediamente i giocatori italiani spendono 8,7 ore alla settimana per giocare, media che è più alta per quanto riguarda i giocatori che usano principalmente le console, 8 ore alla settimana, con i giocatori di Nintendo Switch, in particolare, che si spingono fino a 9 ore alla settimana.

I giochi più venduti in Italia nel 2021 sono stati FIFA 22, Grand Theft Auto V e FIFA 21, un dato senza grandi sorprese rispetto a ciò che ci ha riservato il mercato negli ultimi anni. Per scaricare il Rapporto annuale, visita questo indirizzo.

Nel 2022 IIDEA continuerà a supportare l'industria dei videogiochi, rafforzando ancora il rapporto con le istituzioni. Nel 2021, infatti, ha raccolto 9 milioni di euro tra Tax Credit e First Playable Fund e il prossimo anno prevede una raccolta più che raddoppiata, segno di apertura della politica rispetto al mondo dei videogiochi. Più di 20 nuovi soci si sono aggregati a IIDEA nel corso del 2021.