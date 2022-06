Maxroll, il sito di riferimento per le guide di gioco, abbandona Diablo Immortal: è troppo pay-to-win

Un gioco come Diablo Immortal, con la sua enorme complessità di sblocchi, ricompense, statistiche e possibilità diverse di equipaggiamento, ha bisogno di guide per poter permettere ai giocatori di individuare le build migliori per far funzionare il personaggio in maniera efficiente. È proprio di questo che si occupa Maxroll, un sito da anni specializzato nella serie Diablo, e che negli ultimi mesi si è grandemente concentrato su Diablo Immortal, il primo titolo Blizzard espressamente congegnato per il mobile.

Maxroll adesso annuncia la chiusura della parte del sito dedicata a Diablo Immortal: le guide rimarranno online ancora per qualche giorno, ma non verranno più aggiornate, mentre in seguito l'intera parte del sito su Diablo Immortal scomparirà definitivamente.

Il sito di guide ha cambiato completamente idea su Diablo Immortal: inizialmente, infatti, ha seguito con grande interesse lo sviluppo del mobile game. I suoi redattori hanno partecipato sia all'alfa tecnica che all'alfa pubblica prima del rilascio della versione definitiva. Non solo, hanno collaudato tutti gli aspetti del gioco in modo da poter fornire a Blizzard un feedback puntuale su problemi, bilanciamento e parti del gioco non perfettamente funzionanti.

Le cose hanno iniziato a sfuggire di mano con la closed beta, secondo Maxroll. Non solo il feedback che veniva inoltrato a Blizzard non veniva preso in considerazione, ma numerosi problemi riscontrati rimanevano presenti. Inoltre, in questa fase è entrato in funzione l'aggressivo meccanismo di monetizzazione di Diablo Immortal, che rende l'rpg fortemente pay-to-win ai livelli di esperienza più alti.

I giocatori che investono ingenti somme diventano molto più potenti degli altri giocatori, con vantaggi che non possono essere compensati. Non solo, nonostante aver speso molto, dopo poche ore di gioco si incontrano ulteriori ostacoli alla progressione, che spingono a spendere ulteriormente. Anche se solo l'1% dei giocatori cade nella trappola dell'acquisto impulsivo, si tratta di una struttura economica evidentemente immorale, secondo i redattori di Maxroll.

