Diablo Immortal: necessari 100 mila euro per portare il personaggio al massimo. Blizzard si scusa per la poca chiarezza

Secondo alcune ricostruzioni, servirebbero almeno 100 mila euro per potenziare il personaggio di Diablo Immortal al massimo, una cifra esorbitante che si nasconderebbe dietro le tante meccaniche di acquisto interne al nuovo MMOARPG di Blizzard, perlopiù legate a loot box, le quali inducono il giocatore a spendere senza la garanzia di ottenere poi ciò che effettivamente si aspettava.

Il caso si è venuto a creare perché, prima del rilascio e fino alla Beta, Blizzard non ha mai parlato apertamente delle meccaniche di tipo pay-to-win; anzi, tra le righe, ha fatto credere che Diablo Immortal fosse molto lontano da questo tipo di approccio. Il fatto che si inizia a pagare solo dopo diverse ore di gioco ha tenuto nascoste queste meccaniche.

Le quali, tuttavia, sono preponderanti, secondo quanto spiegano i giocatori più impegnati. Fondamentalmente per portare il personaggio al massimo bisogna ottenere delle gemme leggendarie che si possono acquisire tramite loot box o tramite Varchi Antichi Potenziati, cioè modificati con l'uso di Emblemi Rari e Leggendari. Anche questi ultimi possono essere acquistati con valuta reale e diventano di più facile reperibilità con il Pass Battaglia potenziato, un abbonamento a pagamento che consente di ottenere i loot migliori. Lo stesso si può dire delle rune, cruciali per creare nuove gemme leggendarie.

Wyatt Cheng, Game Director di Diablo Immortal, è intervenuto su Twitter per placare la reazione della community, scatenata dopo che si sono diffuse le voci su quanto sia pervasivo il sistema pay-to-win. Cheng fondamentalmente si difende dicendo che, nelle interviste pre-rilascio, escludeva meccaniche pay-to-win per quanto riguarda i pezzi di equipaggiamento. I quali, effettivamente, non possono essere migliorati pagando. Tuttavia, è possibile incastonare le gemme di cui abbiamo detto, migliorando le statistiche dell'equipaggiamento, il che è fondamentale nell'endgame e per potenziare al massimo il personaggio.

Hey Ziz, I have been pretty up front in many interviews (though apparently not in this post) that gear was the 12 item slots. In many interviews I also clearly state that money can advance gems and legendary gems. I’m sorry this wasn’t clear here. 1/ — Wyatt Cheng (@candlesan) June 4, 2022

In alternativa, bisognerebbe giocare tantissimo per arrivare a statistiche talmente alte. "In molte interviste ho chiaramente dichiarato che con il denaro si sarebbe potuto fare avanzare gemme rare e leggendarie" scrive Cheng. "Mi dispiace che in questa conversazione non sia emerso". E ancora: "Non mi piace quando si diffondono informazioni fuorvianti. C'è una differenza tra i giocatori che apprezzano o non apprezzano un gioco in base ai suoi meriti (che posso accettare, non tutti i giochi sono per tutti) e che apprezzano o non apprezzano un gioco per via della disinformazione che lo circonda".

Insomma, sembra che Blizzard sia, di nuovo, alle prese con una community in fermento, dopo i dissapori nati con Diablo 3. Detto questo, mi sembra doveroso aggiungere che Diablo Immortal sia innegabilmente un gioco di qualità e che dopo aver giocato per alcune decine di ore sono tranquillamente riuscito ad andare avanti, e migliorare il mio personaggio, senza spendere alcunché. Inoltre, mi pare di poter dire che moltissimi giocatori vecchio stile appassionati del Diablo originale siano passati a giocare a Diablo Immortal: un obiettivo non da poco vista la natura mobile del nuovo capitolo.