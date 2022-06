Diablo Immortal, portare il personaggio al massimo può costare fino a 110 mila dollari

Forse ci si è spinti un po' troppo oltre con gli acquisti in-app, se si pensa che portare il personaggio di Diablo Immortal al massimo livello possibile attraverso le Legendary Gems, disponibili solo pagando con valuta reale, può costare fino a 110 mila dollari. La particolare caratteristica del nuovo titolo Blizzard, considerato già il gioco del momento, è stata descritta da Bellular News all'interno di un'analisi sulle microtransazioni del MMOARPG.

La fonte afferma che le gemme leggendarie di livello più alto, oggetto utilizzato nel gioco per rendere ancor più potente un personaggio arrivato all'endgame, possono essere acquistate solo ed esclusivamente attraverso microtransazioni. In altre parole, per raggiungere la "potenza" massima e quindi competere efficacemente nelle classifiche presenti nel gioco, bisognerà mettere le mani al portafogli come se dovessimo comprare un'auto supersportiva.

A peggiorare la situazione è infatti il fatto che queste gemme sono disponibili solo all'interno dei Legendary Crest, cioè loot box a pagamento, e all'acquisto non è garantito che si riceva la Legendary Gem giusta.

L'argomento è stato trattato anche quando il titolo era ancora in beta, anche su Reddit, dove si capisce che la cifra stimata dal canale YouTube potrebbe essere anche superiore. Una volta portate le gemme al Grado 10 attraverso le loot box, infatti, si sblocca un nuovo intero livello di potenziamenti, le "resonating boards", che nessuno ha raggiunto in Beta né ovviamente durante i pochi giorni di disponibilità del gioco completo.

Le loot box a pagamento di Diablo Immortal sono, secondo l'analisi svolta nel video riportato, un meccanismo volutamente contorto che invoglia l'utente a spendere, proprio in virtù della natura ripetitiva dello stile di gioco storico dei Diablo. La presenza delle loot box ha bloccato il rilascio del titolo di Blizzard in alcuni paesi, come ad esempio Paesi Bassi e Belgio, dove era apparso in preregistrazione per alcuni giorni.