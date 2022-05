Diablo Immortal non ci sarà in Olanda e Belgio per via delle loot box

Diablo Immortal arriverà questa settimana sia sui dispositivi mobile iOS e Android che su PC. Questo vale per il Nord America e gran parte dell'Europa, escluse però Olanda e Belgio che nel 2018 hanno varato una legge per bloccare quei giochi che presentano meccanismi di acquisto equiparabili al gioco d'azzardo. Specificamente, sono le loot box ad essere prese di mira dai legislatori di queste nazioni.

Secondo il sito olandese Tweakers le pre-registrazioni per Diablo Immortal sono state aperte giorni fa anche in Belgio e Olanda, per poi venire subito disabilitate. "Purtroppo i giocatori nei Paesi Bassi e in Belgio non saranno in grado di installare Diablo Immortal a causa delle restrizioni sul gioco d'azzardo dei rispettivi paesi", ha affermato un portavoce di Blizzard nel subreddit di Diablo Immortal. "Le loot box nel gioco sono contro la legge in questi paesi, quindi a meno che le restrizioni sul gioco non cambino, il gioco non verrà rilasciato nei Paesi Bassi e in Belgio".

Blizzard avverte anche che per i cittadini di Belgio e Olanda è illegale scaricare il gioco da una nazione differente alla loro. Se procedono ugualmente al download, dunque, rischiano di essere bannati. Le normative vigenti nelle due nazioni sono sufficientemente restrittive da aver obbligato diverse case produttrici di videogiochi a modificare i propri prodotti per aderire alla legge. È capitato a Valve con Counter-Strike: Global Offensive e alla stessa Blizzard nei casi di Overwatch e Heroes of the Storm. Electronic Arts è stata condannata a pagare una multa da 10 milioni di euro a causa della presenza di loot box in FIFA ma, dopo aver fatto ricorso in appello, è stata assolta (perché i meccanismi interni a FIFA non sono stati considerati equiparabili al gioco d'azzardo).

Si noti, comunque, come questi giochi abbiano continuato a circolare in Olanda e Belgio dopo le opportune modifiche, mentre Diablo Immortal viene completamente bloccato a causa dell'inseparabilità rispetto al meccanismo di loot box.