Diablo Immortal vicino al debutto: quando e come installarlo su mobile e PC

Mancano pochi giorni al lancio ufficiale di Diablo Immortal, spin-off mobile dell'iconico dungeon crawler di Blizzard Entertainment. L'action RPG, in uscita anche su PC, offre un'ambientazione inedita e una storia nuova di zecca, così come sei diverse classi con cui avventurarsi nel mondo di Sanctuarium. In vista dell'imminente debutto globale, il team di sviluppo ha condiviso tutti i dettagli relativi alla release su iOS, Android e Windows.

Si torna a Sanctuarium: Immortal arriva il 2 giugno

"Skarn, Signore della Dannazione, ha accumulato le sue forze guerrafondaie in attesa del tuo imminente arrivo a Sanctuarium. Con sguardo cinereo e orribile cipiglio, il signore dei demoni mormora... 'Ti stiamo aspettando'". Così Diablo Immortal accoglie gli aspiranti viandanti di Sanctuarium, gli eroi destinati a sventare i piani nefasti di Skarn.

Il lancio di Diablo Immortal è fissato per il 2 giugno alle 19.00 (ora italiana) per iOS e Android. Alcuni giocatori, spiega Blizzard, vedranno il titolo disponibile nell'App Store e su Google Play la mattina dell'1 giugno: una discrepanza che "è dovuta in parte a come vengono pubblicati i giochi mobile" e che serve "ad assicurare una pubblicazione lineare completa per la versione mobile di Immortal". Per scoprire quando si potrà effettuare il download nella propria regione è possibile consultare la tabella condivisa poche ore fa dalla stessa Blizzard.

Sempre dal 2 giugno sarà possibile accedere alla versione PC di Diablo Immortal, disponibile in open beta: è già possibile effettuare il pre-caricamento tramite Battle.net. Ricordiamo che per accedere a Immortal su PC è necessario aver installato l'applicazione di Battle.net e accedere con un account esistente. Su Android e iOS, invece, basterà scaricare il gioco dai relativi store digitali, cliccare sul pulsante Installa e lasciare che il download venga completato.

Nel post pubblicato sul blog di Blizzard Entertainment è possibile consultare una serie di FAQ che chiariscono tutti i possibili dubbi legati al lancio del gioco su mobile e PC.