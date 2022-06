Diablo Immortal: come configurarlo per ottimizzare le prestazioni (senza consumare troppo la batteria)

Diablo Immortal è disponibile da un paio di giorni su iOS e Android e da ieri sera su PC con il client scaricabile tramite Battle.net per il momento in versione Beta. Nonostante la community storica di Diablo sia notoriamente piuttosto tossica, la maggior parte dei giocatori sta apprezzando Diablo Immortal. In tantissimi lo hanno scaricato e in tantissimi si stanno divertendo.

È ovvio che si tratta del tentativo di Blizzard di allargare il bacino di utenza di questo franchise storico, ma ci sembra di poter dire che anche i giocatori di vecchia data si stiano mostrando perlomeno interessati al tentativo. Per quanto Diablo Immortal, a causa del sistema di input tipico del mondo mobile, sia semplificato rispetto alla versione originale, è molto attraente per la possibilità di giocare ovunque sullo smartphone, per le meccaniche di gioco simili a quelle originali, per la rigiocabilità e per molti altri aspetti.

Si basa sul sistema di interfacciamento che Blizzard aveva già usato nelle versioni console di Diablo. Quest'ultimo, infatti, era risultato già ampiamente godibile tramite i joystick dei gamepad, pur rinunciando al mouse e alle frenetiche pressioni sul pulsante sinistro che hanno reso così celebre la serie.

La versione mobile di Diablo Immortal è sviluppata dalla software house cinese NetEase che ha impiegato per l'occorrenza il proprio motore grafico Messiah, ottimizzato per i dispositivi mobile. La grafica di Diablo Immortal, conseguentemente, è decisamente convincente, molto dettagliata e funzionale all'esperienza di gioco. I giocatori possono ammirare i loro alter ego in-game con una grande dovizia di particolari, che ne esalta l'equipaggiamento sbloccato e indossato (una componente cruciale per un gioco di ruolo di questo tipo). Inoltre, tantissime creature si trovano contemporaneamente nelle schermate di gioco, sia che si tratti di mostri che di altri giocatori.

Non è la prima volta che su mobile abbiamo un gioco con grafica definita quasi come un gioco per console. È un altro dei segnali che ci inducono a pensare che il mobile possa diventare una piattaforma di riferimento per molti dei franchise classici (si guardi anche al caso di Warcraft). Ma c'è un inconveniente piuttosto importante: gli smartphone, anche quelli moderni, non sono dotati di batterie sufficientemente performanti per garantire l'autonomia necessaria ed evitare il surriscaldamento del terminale anche dopo pochi minuti di gioco.

Diablo Immortal: come configurare le impostazioni grafiche

Diablo Immortal, in questa primissima fase, presenta performance variabili a seconda dello smartphone con cui lo si gioca, spesso incostanti anche con terminali dotati dei SoC di ultimissima generazione di Qualcomm. Motivi per cui occorre ritagliarsi qualche minuto per configurare a dovere le impostazioni grafiche all'interno del gioco.

Ecco come lo abbiamo configurato noi:

Frame rate : 60

: 60 Risoluzione : Alta

: Alta Rifinitura immagine : Off

: Off Selezione qualità : Media

: Media Effetti grafici : Media

: Media Ombre : Media

: Media Nebbia : Bassa

: Bassa Post-produzione : Off

: Off Anti-Aliasing : Bassa

: Bassa Danni ambientali : Media

: Media Effetti mostri : Media

: Media Effetto Bloom : Off

: Off Effetti vegetazione in fiamme : Off

: Off Riduce gli effetti in PvP: Off

In altri termini, abbiamo scalato il dettaglio a medio o basso per privilegiare il frame rate. Quando si abilitano i 60 fps, infatti, il gioco stesso avverte che questo potrebbe tradursi in un impatto serio sulla batteria, per cui va compensato con un minore dettaglio visivo. Giocare a 60 fps, però, è molto importante per un gioco rapido come Diablo Immortal, conferendo vantaggi competitivi non indifferenti.

Diablo Immortal: client PC

Dalla serata di ieri è disponibile, tramite Battle.net, il client PC di Diablo Immortal. Dopo qualche rapida prova, possiamo dire che funziona molto bene dal punto di vista della condivisione della progressione di gioco: si è in grado, infatti, di proseguire il gioco esattamente dal punto in cui lo si era lasciato su smartphone o su PC. Questo client non costituisce un'emulazione della versione mobile di Diablo Immortal, che avrebbe comportato una serie di compromessi prestazionali, ma esegue nativamente il gioco su PC.

Tuttavia, presenta ancora una serie di difetti, dovuti alla natura di Beta (Blizzard lo ha annunciato solo recentemente, quindi è probabile che ne abbia iniziato lo sviluppo da poco). Ci sono diversi bug (alcuni impediscono di proseguire nella stessa main quest), mentre il supporto ai gamepad non è ancora rifinito a dovere. Al di là di questo, su PC Diablo Immortal, quando il client sarà adeguatamente rifinito, permetterà di scegliere se giocare con il mouse, con la tastiera o con il gamepad, offrendo all'appassionato una scelta completa sulle forme di interfacciamento e, volendo, ripristinando anche un sistema di controllo molto simile a quello del Diablo originale.

Diablo Immortal è il gioco più scaricato su App Store

Diablo Immortal è attualmente il gioco più scaricato sull'App Store negli Stati Uniti e in oltre 40 regioni del mondo, ha fatto sapere Blizzard con un rapido comunicato stampa in cui si allega l’immagine del billboard a Times Square, New York.

Blizzard definisce Diablo Immortal come il primo MMOARPG ambientato nell'universo di Diablo. Con questo acronimo intende massively multiplayer online action role-playing game: Immortal, infatti, è un gioco sensibilmente differente rispetto ai precedenti capitoli di Diablo, configurandosi più che altro come una sorta di incrocio tra Diablo e World of Warcraft. In diverse aree è infatti possibile coesistere con molti altri giocatori, mentre alcune imprese prevedono la cooperazione fino a un massimo di 8 giocatori nel team (come le incursioni).

L'infrastruttura di rete suddivide i giocatori tra varie istanze online, in modo da dare in ogni momento la percezione di non giocare da soli. Questo non è sufficiente per ritrovarsi insieme ai propri amici: bisogna far parte della stessa brigata o dello stesso clan, infatti, per poterli vedere.

Gli eroi di Diablo Immortal sono chiamati ad attraversare le terre di Sanctuarium mentre cercano di impedire che il potere della creazione finisca nelle mani degli Inferi Fiammeggianti, raccogliendo i frammenti della Pietra del Mondo. Non manca la possibilità di creare oggetti, commerciare e interagire con altri giocatori nella trafficata città di Cuor della Marca. Il tutto accumulando abbastanza abilità e potere da poter conquistare il proprio server durante il Ciclo del Conflitto, dove i giocatori si troveranno a combattere brutali battaglie 30 contro 1 per conquistare il titolo di Immortali.

Diablo Immortal: quale endgame?

Naturalmente perché Diablo Immortal possa definirsi un successo bisognerà verificare l'endgame, e la capacità di mantenere l'interesse presso i giocatori. Come tutti i giochi mobile, si tratta di un titolo che punta a rinnovare la sfida nel corso del tempo, un game as a service che offrirà periodicamente nuovi contenuti e nuove opportunità di gioco. Il modello di business si basa su una stratificata presenza di acquisti in-app, non necessariamente solo cosmetici. Pagare, infatti, non solo consente di semplificare la progressione ma è indispensabile per poter gestire alcune componenti del gioco, come i clan. Ci sono tre valute, infatti, in Diablo Immortal: Oro, ottenibile giocando; Platino, che si può ottenere spendendo Globi Eterni; e Globi Eterni, che vanno acquistati con valuta reale. Questi ultimi non danno accesso solo agli oggetti cosmetici, ma anche a risorse importanti per la progressione. Inoltre si possono acquistare con valuta reale il Pass Battaglia e pacchetti con Globi Eterni e gemme per potenziare l'equipaggiamento.

Detto questo, con tutte le complessità del caso legate a un cambiamento di piattaforma e di modalità di input così radicale, Diablo Immortal ha senz'altro il potenziale per diventare una pietra miliare nella storia dei videogiochi.

Diablo Immortal: come scaricarlo

Diablo Immortal si può scaricare gratuitamente su: