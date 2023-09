Mass Effect 4, dove sta andando lo sviluppo? Più classico e meno open-world secondo un insider

In casa BioWare stanno vivendo un momento di grandi cambiamenti che non tocca il solo personale ma anche lo sviluppo dei videogiochi. Secondo Jez Corden di Windows Central, spesso e volentieri ben informato su quanto avviene nel dietro le quinte del mondo videoludico, la software house ha deciso di creare un Mass Effect 4 più "classico", meno open world.

Secondo le sue fonti, Bioware vorrebbe discostarsi dal percorso imboccato con Andromeda per impostare il nuovo titolo su binari più "classici". Corden ne ha parlato nell'ultima versione del suo podcast, The Xbox Two Podcast, riflettendo sui pro e contro per gli studi di sviluppo nel seguire una strada consolidata oppure assumersi rischi e innovare, con il rischio di fallire.

Riflettendo sul successo di Bethesda con Starfield, che certamente ha ripreso molti aspetti dei giochi precedenti, Corden è poi passato a parlare di Mass Effect, riconoscendo il grande successo dei primi tre titoli - polemica sul finale del terzo a parte - ma le grandi difficoltà di Andromeda.

"Ho sentito che Mass Effect sta abbandonando l'open world", ha detto Corden, "per tornare al suo formato classico. Non so se sia accurato, al 100%, ma è una voce che gira nel settore".

Sebbene manchino conferme, non è un'ipotesi da scartare viste le difficoltà dello studio e la necessità di non sbagliare con il prossimo Mass Effect: adottare una formula che si è dimostrata di successo, magari con qualche innovazione, potrebbe permettere a BioWare di accontentare i fan di lunga data di una delle serie più iconiche degli ultimi 15 anni.

Al momento non ci sono ulteriori notizie, se non che il gioco dovrebbe essere basato su Unreal Engine 5 e non sul Frostbite come Andromeda.