Mass Effect 4 sarà basato su Unreal Engine 5

Il futuro di Mass Effect, di cui si è parlato nei giorni scorsi con la prima immagine teaser, è sempre più legato a Unreal Engine 5. In un annuncio di lavoro pubblicato su Twitter dal produttore di BioWare Brenon Holmes si fa riferimento alla necessità della software house di dotarsi di programmatori "con esperienza con Unreal Engine 4 e Unreal Engine 5".

Unreal Engine 5 per Mass Effect 4

L'annuncio ha scatenato una serie di reazioni sul social network che avrebbero portato a diverse conferme sul fatto che si tratta proprio di Unreal Engine 5, e non di UE4. Giornalisti e persone a conoscenza dei processi interni a BioWare hanno confermato l'impiego del motore di nuova generazione.

La serie di Mass Effect è stata storicamente sviluppata su Unreal Engine, ma l'ultimo capitolo, Mass Effect Andromeda, era passato a Frostbite Engine (motore su cui è basato anche il gioco successivo di BioWare, ovvero Anthem). L'appartenenza di BioWare a Electronic Arts renderebbe scontato l'impiego di quest'ultima tecnologia, ma la maggiore versatilità di Unreal Engine ha evidentemente spinto la software house a optare per un cambiamento.

Anche i malfunzionamenti tecnici a cui è andato incontro Andromeda avrebbero indotto BioWare a passare a Unreal Engine. Frostbite, infatti, è un motore che meglio si addice agli sparatutto in prima persona, mentre per un gioco a mondo aperto come deve essere un Mass Effect in passato non si è rivelato la soluzione ideale.

Tra i giochi che useranno Unreal Engine 5 troviamo Senua's Saga: Hellblade 2, Dragon Quest 12, Redfall, The Callisto Protocol e anche produzioni più ridotte come Little Devil Inside. Nei giorni scorsi, inoltre, siamo rimasti a bocca aperta quando Epic ha rilasciato sulle console Matrix Il Risveglio.