Marvel's Avengers deludente, Square Enix ammette il fallimento

È passato poco più di un anno dal lancio di Marvel's Avengers e oggi possiamo affermare con certezza che l'ultima fatica di Crystal Dynamics è stata un'autentica delusione.

Non lo è stata solo per i giocatori e i fan dei fumetti Marvel, ma anche per la stessa Square Enix, che in un recente comunicato ha dovuto ammettere il fallimento dell'ambizioso titolo supereroistico. Ciononostante, l'editore nipponico continua a credere nel modello GaaS (Game as a Service), lo stesso che - a detta della critica - ha affossato la produzione Marvel.

Square Enix: "Avengers non ha avuto il successo che avremmo voluto"

Stando ai dati di vendita ufficiali, nel novembre 2020 Square Enix aveva venduto 'solo' tre milioni di copie di Marvel's Avengers, ovvero il 60% di quanto stimato dal publisher: il flop è costato la bellezza di 6.5 miliardi di yen, ovvero quasi 63 milioni di dollari. Occorre specificare che il budget stanziato per lo sviluppo dell'action/adventure si aggirava intorno ai 100 milioni di dollari.

Dopo le perdite milionarie, Square Enix ha deciso di commentare il fallimento del progetto affidato a Crystal Dynamics. Lo fa attraverso le parole di Yosuke Matsuda, presidente della società con sede a Tokyo: "Abbiamo superato una serie di difficoltà inaspettate nella fase finale dello sviluppo del gioco, compresa la necessità di passare al lavoro da casa a causa della pandemia", spiega Matsuda in riferimento all'emergenza sanitaria che ha sensibilmente ostacolato gran parte delle produzioni videoludiche. "Siamo stati in grado di superare queste sfide e di rilasciare il gioco, ma purtroppo non ha avuto il successo che avremmo voluto".

Come dicevamo, la scelta di affidarsi alla tipica formula dei GaaS potrebbe essere stata la mossa fallimentare di Square Enix, ma Matsuda non sembra d'accordo. "Sebbene la nuova sfida che abbiamo affrontato con questo titolo abbia prodotto un risultato deludente, siamo certi che l'approccio GaaS crescerà di importanza man mano che il gioco diventerà più orientato ai servizi", ha dichiarato il presidente di Square Enix. Specifichiamo che, negli ultimi mesi, Marvel's Avengers è stato aggiornato con numerosi DLC che hanno espanso la mole contenutistica del gioco - ritenuta insufficiente al momento del lancio risalente al settembre 2020.

"Il modo in cui andiamo a creare nuove esperienze incorporando questa tendenza nel nostro processo di sviluppo è una domanda chiave a cui dovremo rispondere andando avanti". Square Enix ripone dunque totale fiducia nel modello GaaS, così come nel supporto post-lancio di Marvel's Avengers. Ricordiamo che l'action/adventure ha recentemente dato il benvenuto a Black Panther e, dal prossimo 30 novembre, consentirà ai giocatori di impersonare anche Spider-Man - in questo caso, l'add-on dedicato all'Uomo Ragno sarà un'esclusiva PlayStation.

Durante lo sviluppo di Marvel's Avengers il team di Crystal Dynamics è stato affiancato da Eidos Montreal. Lo scorso 26 ottobre, la software house canadese ha lanciato un altro gioco ambientato nell'universo fumettistico Marvel, quello dedicato ai Guardiani della Galassia. Come riporta Push Square, Marvel's Guardians of the Galaxy si è posizionato al secondo posto nella classifica dei titoli più venduti nel Regno Unito; solo FIFA 22 è riuscito a fare di meglio.