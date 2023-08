Mario + Rabbids: Sparks of Hope deludente? Ubisoft Milan è fiduciosa e guarda al futuro

Lo avevamo promosso nella nostra recensione elogiandone, tra le altre cose, il coinvolgente gameplay e il comparto artistico. Ciononostante, sul fronte commerciale Mario + Rabbids: Sparks of Hope non sembra aver soddisfatto le aspettative di Ubisoft, come ha sottolineato lo stesso Yves Guillemot nell'ultimo report finanziario. Il CEO del colosso francese ha inoltre dichiarato che il sequel di Kingdom Battle avrebbe ottenuto un maggiore successo su un'eventuale 'Switch 2'.

In ogni caso, gli autori di Sparks of Hope si sono dichiarati molto fiduciosi circa le vendite del loro strategico a turni: Ubisoft Milan non è preoccupata delle 'performance' del gioco e, al contrario, guarda con entusiasmo al lancio della nuova espansione con protagonista Rayman.

Mario, Rayman e Star Wars nel futuro di Ubisoft Milan

Intervistata da VGC, Cristina Nava di Ubisoft Milan ha risposto ad alcune domanda inerenti l'ultima produzione dello studio meneghino, ovvero Mario + Rabbids: Sparks of Hope. In merito ai 'deludenti' risultati commerciali, la Producer della serie ha ricordato che "il primo Mario + Rabbids aveva più di 10 milioni di giocatori" e che, "anche se è Mario", Sparks of Hope resta innanzitutto un'avventura strategica a turni, un genere che non si può definire popolarissimo.

"Anche se all'inizio sembrava che Sparks of Hope non fosse all'altezza delle aspettative, siamo fiduciosi che nell'arco di alcuni anni crescerà. Perché è stato accolto, sia dalla stampa che dal pubblico, molto bene", ha dichiarato la producer, ribadendo che non è preoccupata delle prestazioni del gioco sul mercato. "È più accessibile rispetto al primo episodio, perché abbiamo introdotto il combattimento in tempo reale, quindi i giocatori meno esperti si sentiranno guidati. [...] Da parte nostra non siamo preoccupati e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto".

La stessa Nava ha concesso un'intervista anche a Gameindustry.biz, questa volta per parlare dei progetti attuali e futuri di Ubisoft Milan. L'attenzione è rivolta principalmente a Rayman in the Phantom Show, espansione di Sparks of Hope che vedrà il ritorno dell'amatissimo eroe a forma di melanzana. Per la software house milanese è un vero e proprio ritorno alle origini, avendo lavorato alla creazione di Rayman M (2001) e dello spin-off Rabbids: Fuori di Schermo (2011).

"Siamo passati da un'importante IP ad un'altra è tutto ciò è molto eccitante. È anche molto impegnativo, ma è sempre così nello sviluppo di videogiochi", dice Nava.

Con lei è stato intervistato anche Dario Migliavacca, Managing Director di Ubisoft Milan, che ha invece parlato di un altro ambizioso progetto che vede coinvolto lo studio italiano, ovvero Star Wars Outlaws. "Lavorare su un gioco come Star Wars è fantastico. È completamente diverso, ma ci piace molto sperimentare, imparare e condividere il know-how con altri studi. [...] Stiamo scoprendo cose nuove che siamo sicuri saranno utili in futuro", ha raccontato Migliavacca.

Annunciato all'Xbox Showcase dello scorso giugno, Star Wars Outlaws arriverà nel 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5. Per i giocatori di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, invece, l'attesa per Rayman in the Phantom Show sarà decisamente più breve: il DLC uscirà il 30 agosto.