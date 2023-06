Star Wars Outlaws ufficiale all'Xbox Showcase

Star Wars Outlaws ufficiale. Fino a oggi lo abbiamo conosciuto come l'rpg a mondo aperto di Massive Entertainment (The Division) e prodotto da Ubisoft. All'Xbox Showcase è stato mostrato con un filmato con sequenze prerenderizzate che ci confermano l'ambientazione e il periodo storico di Star Wars in cui il gioco è ambientato, mentre il gameplay verrà mostrato all'Ubisoft Forward che si terrà domani 12 giugno 2023, alle 19:00 (orario italiano).

Star Wars Outlaws è stato presentato come il "primo vero gioco a mondo aperto di Star Wars" e vedrà come protagonista una giovane canaglia, Kay Vess. Il gioco rientrerà nel Canone di Star Wars e sarà ambientato in epoca imperiale, ma più che l'eterna lotta tra Impero e Ribelli seguirà le vicende del sottobosco criminale e, in particolare, dei vari sindacati.

Le vicende, ambientate tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, ci mostreranno come la giovane Kay si farà strada nel mondo del crimine, in compagnia di Nix. I giocatori avranno modo di esplorare vari pianeti in giro per la galassia, sia inediti che iconici nell'immaginario di Star Wars. "Combatti, ruba e supera in astuzia i sindacati criminali della galassia mentre ti unisci ai più ricercati della galassia" si legge tra le note di accompagnamento al trailer.

"Cercando un modo per cominciare una nuova vita, i giocatori si uniranno a Kay e Nix mentre combattono, rubano e si fanno strada tra le organizzazioni criminali della galassia e diventano i fuorilegge più ricercati".

"Quando ci siamo immaginati il primo mondo open world di Star Wars, abbiamo esplorato dove e quando potesse essere ambientato e ci siamo accorti subito che avevamo tutti gli ingredienti per raccontare la storia di un fuorilegge. Questi criminali vivono oppressi dall’Impero Galattico, ma possono comunque prosperare sfruttando le opportunità che il mondo criminale offre a chi cerca di sfruttare la situazione” dice Julian Gerighty, Creative Director di Massive Entertainment. “I tempi sono maturi affinché il nome di una nuova fuorilegge sia conosciuto in tutta la galassia: quello di Key Vess.”

Lo sviluppo è supportato da Lucasfilm, mentre la data di rilascio è fissata per il 2024. Si è parlato di pubblicazione su Xbox Series X/S, mentre per il momento non c'è un riferimento al PC.