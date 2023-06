Fable apre l'Xbox Showcase: ecco il primo trailer del nuovo rpg di Playground

I fan lo aspettavano a conclusione dell'Xbox Showcase, l'evento ora in corso con cui Microsoft Xbox comunicherà tutte le novità più attese dai fan del mondo Xbox, e non solo. Fable è stato mostrato con il primo trailer con grafica in-game. È sviluppato da Playground Games, la software house che ha curato tutti i capitoli della serie Forza Horizon.

Questo capitolo di Fable si presenta come un reboot della famosissima serie di giochi di ruolo originariamente ideata da Peter Molyneux. Il trailer non mostra molto del gameplay, ma rivela l'ambientazione e i personaggi.

Lo Showcase andrà avanti fino alle 21:00, con tantissime sorprese per i fan di videogiochi, tra cui il gioco di Star Wars in sviluppo presso Massive, il nuovo Forza Motorsport, per concludersi con Starfield, già ribattezzato come uno dei giochi di ruolo più ambiziosi di sempre.