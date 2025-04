Marathon non chiederà l'accesso PSN su PC e Xbox: Bungie chiarisce prima del trailer di gameplay

Il team di sviluppo di Marathon conferma che per giocare su PC e Xbox non sarà necessario collegare un account PlayStation Network. Una presa di posizione chiara dopo le polemiche che avevano accompagnato altri titoli Sony. Il primo sguardo al gameplay è atteso per il 12 aprile

Chi era in attesa di scoprire nuovi dettagli su Marathon, il PvP extraction shooter targato Bungie, può tirare un sospiro di sollievo: non sarà richiesto un account PlayStation Network per accedere al gioco su PC e Xbox. La conferma è arrivata direttamente dal team di sviluppo tramite il canale Discord ufficiale.

La questione dell'obbligo di collegamento al servizio online di Sony anche per le piattaforme diverse da PlayStation aveva suscitato reazioni molto forti solo pochi mesi fa, quando il vincolo era stato annunciato per Helldivers 2 su PC. Dopo un'ondata di recensioni negative e proteste diffuse, l’obbligo fu ritirato. Da allora, Sony ha gradualmente eliminato l'obbligo di account PSN anche per altri titoli PC come God of War Ragnarok, Spider-Man 2 e The Last of Us Part 2 Remastered.

Bungie has confirmed that Marathon will not require a PlayStation Network account on PC and Xbox.



Gameplay reveal this Saturday, April 12th @ 10AM PT.#Marathon #MarathontheGame pic.twitter.com/cE0kYS830H — KAMI (@Okami13_) April 10, 2025

Marathon, annunciato nel 2023 come ritorno di un franchise storico, si prepara ora al suo primo trailer di gameplay, in programma il 12 aprile alle 19:00 italiane su YouTube e Twitch. Il gioco è atteso con curiosità, anche per il ruolo che avrà nel panorama competitivo, e la conferma dell’assenza di vincoli PSN potrebbe favorirne l’accoglienza tra i giocatori non legati all’ecosistema Sony. Il problema si pone data l'acquisizione di Bungie da parte della stessa Sony, avvenuta nel 2022.

Resta da capire se verranno introdotti incentivi opzionali per chi deciderà di collegare un account PSN, pratica già vista su altri titoli recenti. Per ora, però, Bungie sembra puntare sulla semplicità d’accesso e su un’esperienza aperta a tutte le piattaforme.

L'originale Marathon venne rilasciato nel 1994 per computer Apple: era uno sparatutto in prima persona diretto da Alex Seropian, colui che qualche anno dopo sarebbe diventato famoso soprattutto per Halo. La nuova versione manterrà l'ambientazione e l'immaginario futuristico ma abbandonerà la componente single player per concentrarsi sul PvP. Il trailer di gameplay è ormai imminente.