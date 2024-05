Helldivers 2 su Steam: bisognerà collegarsi a un account PSN. Parte la shitstorm contro il gioco

Sony ha annunciato che i giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno presto collegarsi a un account PlayStation Network (PSN). La novità non è stata accolta con favore dai giocatori.

In un post, Sony ha spiegato che, a partire dal 6 maggio, i nuovi giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno collegare il loro account a un account PSN. Nel frattempo, coloro che già giocano su Steam inizieranno a vedere una finestra di login obbligatoria a partire dal 30 maggio. Poi, entro il 4 giugno, tutti i giocatori dovranno aver collegato il proprio account Steam e PSN per continuare a giocare.

"Attenzione Helldiver, a causa di problemi tecnici al lancio di Helldivers 2, il requisito di collegamento degli account Steam a un account PlayStation Network è stato finora temporaneamente facoltativo. Il periodo di grazia è prossimo alla scadenza".

"Il collegamento dell'account svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei nostri giocatori e nel mantenimento della sicurezza e protezione offerti da PlayStation e dai giochi PlayStation Studios. Questa è la nostra strategia principale per proteggere i giocatori dal griefing e dagli abusi, e ci consente di bandire i giocatori che adottano questi tipi di comportamento. Inoltre, concede ai giocatori che sono stati banditi il diritto di ricorrere in appello".

"Pertanto, a partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno collegare il proprio account Steam a un account PlayStation Network. I giocatori già presenti su Steam inizieranno a vedere il login obbligatorio dal 30 maggio e dovranno collegare un account Steam e PlayStation Network entro il 4 giugno. Potete configurare un account PlayStation Network facilmente e gratuitamente utilizzando questo link. Ci rendiamo conto che, sebbene questo possa essere un inconveniente per alcuni di voi, questo passo ci aiuterà a continuare a creare una comunità di cui essere orgogliosi di far parte. Grazie di cuore per il vostro sostegno a Helldivers 2".

Come anticipato, la notizia non è stata recepita bene tra i giocatori ed Helldivers 2 è stato preso di mira sullo store di Valve con commenti e recensioni negative. Sono quasi 2500 le recensioni negative al momento. Alcuni appassionati hanno dichiarato che chiederanno il rimborso per protestare contro l'imminente cambiamento, mentre altri hanno sottolineato che il collegamento al PSN è sempre stato un requisito previsto, anche se posticipato, accettato in sede di acquisto del gioco, quindi lamentarsi è sbagliato.