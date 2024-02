Licenziamenti anche per Supermassive (Until Dawn, Dark Pictures): 'ci sono sfide a cui non siamo immuni'

Con una dichiarazione su X (Twitter), Supermassive Games ha annunciato un'ondata di licenziamenti che colpirà 90 dei suoi 350 dipendenti. Si tratta di un taglio di circa il 25% della forza lavoro, dovuto a una serie di sfide sempre più dure che gli addetti ai lavori nel settore videoludico stanno affrontando in seguito alla pandemia.

"Non è un segreto che l'industria dei videogiochi stia affrontando sfide significative e sfortunatamente non ne siamo immuni". Con queste parole si apre la dichiarazione dello studio che poi spiega: "Dopo molte riflessioni e con profondo rammarico, stiamo quindi intraprendendo una riorganizzazione di Supermassive Games. Di conseguenza, stiamo entrando in un periodo di consultazione che vi anticipiamo si concluderà con l'allontanamento di alcuni nostri colleghi".

Fondata solo nel 2008, Supermassive si è guadagnata la sua notorietà con Until Dawn, un horror adolescenziale rilasciato in esclusiva per PS4 e che proprio nel corso di quest'anno Sony, che ne detiene i diritti, porterà anche su PC e PS5. Inoltre, la software house è autrice di altri due grandi successi horror: la saga The Dark Pictures e The Quarry.

"Questa non è una decisione presa alla leggera, abbiamo fatto molti sforzi per evitare questo esito. Siamo fin troppo consapevoli di quanto questo processo sarà difficile e destabilizzante per tutti i nostri dipendenti e lavoreremo a stretto contatto con tutti coloro che saranno coinvolti per garantire che la transizione venga condotta nel modo più rispettoso e compassionevole possibile".

"Ci siamo impegnati a concentrare gli sforzi sui nostri principali punti di forza e sui prossimi titoli per garantire la continua sostenibilità dell'azienda" conclude la dichiarazione. Un round di tagli che si aggiunge a quello annunciato proprio oggi da Sony nell'ambito di PlayStation, la quale allontanerà circa l'8% della sua forza lavoro complessiva con le conseguenze peggiori annunciate per l'Europa.