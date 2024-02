EA Sports annuncia che F1 24 arriverà il 31 maggio

EA SPORTS F1 24 è in arrivo il 31 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Lo ha appena annunciato Electronic Arts che, come da prassi annuale, prevede un nuovo rilascio per la sua serie sulla Formula 1 anche per il 2024. Per un periodo di tempo limitato, inoltre, un nuovo programma fedeltà premierà i piloti che possiedono uno dei giochi F1 2021, F1 22, o F1 23 con uno sconto del 15% al momento del preordine della F1 24 Champions Edition.

Non solo. Chi fa il pre-ordine del nuovo capitolo di F1, in F1 23 potrà usare nelle Sfide a tempo le nuove auto dei team per il 2024 prima della gara inaugurale di questo weekend in Bahrain. "Per la prima volta, i giocatori di F1 23 potranno entrare in contatto con la stagione 2024 insieme ad alcuni dei loro team preferiti in vista del primo Lights Out di questo weekend", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters.

Per quanto riguarda F1 24, invece, i dettagli sono ancora pochi, e il full reveal è previsto per aprile. Quel che è noto è che ci sarà una modalità Carriera rinnovata e un nuovo Dynamic Handling System.

Oltre alla seconda ondata di nuove livree stagionali in arrivo alla fine di aprile, i giocatori che effettueranno il pre-ordine riceveranno diversi oggetti che verranno direttamente collegati a F1 24 al momento del lancio. L'edizione Champions, in esclusiva digitale, offre ai piloti due nuove Icone della Formula 1, 18.000 Pitcoin e un F1 World Bumper Pack contenente risorse per eventi in giocatore singolo o in multigiocatore. I fan riceveranno inoltre fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e tutti i preordini saranno accompagnati da un bonus VIP Podium Pass. I giocatori che preordinano la Standard Edition riceveranno 5.000 Pitcoin e un F1 World Starter Pack.