Legion Go: Lenovo ospiterà Valve e Microsoft alla presentazione dei nuovi handheld al CES 2025

Lenovo ha annunciato un evento di presentazione previsto per il prossimo 7 gennaio al CES 2025. Al panel, oltre ad AMD in qualità di main partner di Lenovo, parteciperanno anche due figure di spicco di Valve e Microsoft, il che fa supporre che uno dei dispositivi potrebbe essere il primo di terze parti alimentato da Steam OS.

D'altronde, proprio questa estate Valve ha confermato il lavoro sul supporto ai dispositivi di terze parti del suo sistema operativo. Il CES 2025, quindi, potrebbe vedere la presentazione dei primi handheld prodotti da partner come Lenovo e ASUS con Steam OS preinstallato.

Nel caso di Lenovo, si attende la presentazione di Legion Go S, la quale dovrebbe essere una console più compatta ed accessibile, come di consueto mossa da una APU di AMD. A tal proposito, è lecito supporre che la fiera di Las Vegas sarà anche il palco dei nuovi processori Ryzen serie Z2 dei quali il chipmaker non ha ancora rivelato nulla.

A fare le veci di Valve all'evento ci sarà Pierre-Loup Griffais, designer di Steam OS e Steam Deck che Lenovo indica come "Chief Design Architect". Ma, come anticipato, non sarà l'unico ospite di rilievo: sul palco sarà presente anche Jason Ronald di Microsoft, vicepresidente di Gaming Devices and Ecosystem che Lenovo descrive come "VP Next Generation".

Che sia chiaro, è piuttosto improbabile che Microsoft sveli la sua console portatile, dato che Phil Spencer ha già spiegato che ci vorranno anni prima di vedere una portatile marchiata Xbox. È molto più probabile che la società di Redmond porti avanti la sua campagna "Questa è una Xbox" estendendola ai nuovi dispositivi.

Tuttavia, è anche possibile che Lenovo aggiorni gli handheld PC alimentati da Windows. D'altro canto, mentre Valve ha già un sistema operativo dedicato ai videogiocatori, Microsoft non ha mai negato di voler realizzare un'interfaccia semplice e intuitiva, più simile a quella della dashboard di Xbox, per supportare questo tipo di piattaforme. È possibile, quindi, che alla presentazione di Lenovo venga mostrata qualche novità in tal senso.

Di seguito vi lasciamo un estratto della mail inviata da Lenovo alla stampa in vista del CES 2025:

Unisciti a noi per un cocktail di benvenuto organizzato dai leader del gaming di Lenovo Legion e AMD, con ospiti speciali come Valve e altri giganti del settore del gaming. Condivideremo le nostre idee su cosa ci riserva il futuro nel settore dei dispositivi portatili per il gaming e presenteremo le nostre ultime innovazioni Lenovo Legion Go sviluppate da AMD. Vieni a scoprire come Lenovo Legion e AMD Ryzen stanno rendendo il gaming più immersivo per tutti e resta per provare in prima persona il futuro del gaming portatile!