SteamOS, il sistema operativo di Steam Deck, su ASUS ROG Ally e non solo: Valve conferma

L'attuale Steam Deck e il suo sistema operativo SteamOS sono l'evoluzione del progetto Steam Machine di molti anni fa: Valve aveva spinto verso la creazione di PC desktop in stile console con a bordo il proprio SO in concorrenza a Windows.

Quel progetto non ebbe fortuna, e i giocatori ancora oggi devono rivolgersi ai sistemi Windows, ma non è detto che in futuro, complice il successo di Steam Deck, qualcosa di simile non possa tornare, seppur con modalità differenti.

Anzi, possiamo dire che un primo timido passo in tale direzione è stato fatto. SteamOS, infatti, punta a trovare casa anche nei sistemi di altre società, come la "console / PC portatile" ASUS ROG Ally.

Il designer Lawrence Yang ha confermato a The Verge che l'ultima versione Beta del sistema operativo di Steam Deck rappresenta un passo in avanti per supportare il dispositivo di casa ASUS, in particolare nelle note di rilascio si legge: "Aggiunto il supporto per i pulsanti aggiuntivi della console ROG Ally".

"La nota sui tasti ROG Ally è relativa al supporto di dispositivi di terze parti per SteamOS. Il team sta continuando a lavorare per aggiungere il supporto per altri dispositivi portatili su SteamOS", ha confidato Yang alla testata statunitense.

The Verge puntualizza che "questo non significa che ASUS benedirà ufficialmente l'installer di Valve o venderà l'Ally con SteamOS" e che "non è nemmeno detto che Valve offra presto SteamOS per i dispositivi portatili della concorrenza", in quanto c'è ancora del lavoro da fare.

Valve ha in programma una release generale di SteamOS 3, installabile anche su PC tradizionali, ma anche in quel caso Yang sottolinea che sebbene Valve stia facendo progressi, non è ancora pronta a un rilascio in piena regola.

La casa madre di Steam e Half-Life, però, vuole anche dare ai propri utenti l'opportunità di installare Windows sulla Steam Deck, in dual boot con SteamOS.

"Per quanto riguarda Windows, ci stiamo preparando a rendere disponibili i restanti driver Windows per Steam Deck OLED (forse avete visto che stiamo preparando il firmware per il driver Bluetooth). Non ci sono aggiornamenti sui tempi per il supporto al dual boot: è ancora una priorità, ma non siamo ancora riusciti a farlo".