Legacy, il gioco che scommette sugli NFT parte con il botto

A poche ore dalla presentazione ufficiale da parte di Gala Games e 22Cans, Legacy ha già conquistato i giocatori e, in particolare, gli appassionati di crypto gaming.

Sono stati infatti venduti i primi terreni digitali - sotto forma di NFT - dell'ambizioso gestionale di Peter Molyneux, attraverso una prima 'asta' che ha fruttato milioni di euro. Un battesimo di fuoco per un gioco che, di fatto, non vedrà la luce prima del 2022. Ci sono notizie meno entusiasmanti invece per Ubisoft e il suo Quartz, la piattaforma dedicata allo scambio dei token ottenuti tramite i giochi del colosso francese.

Legacy è già un successo, mentre Ubisoft Quartz...

Con Legacy, ricordiamo, il 'padre' dei god game si avvicina per la prima volta al mondo del videogiochi basati su blockchain. Con la collaborazione di Gala Games, compagnia specializzata nel cosiddetto crypto gaming, Peter Molyneux si appresta a rilasciare un gestionale che consente ai giocatori di avviare il proprio business e di farlo crescere all'interno di un terreno digitale, terreno che potrà essere rivenduto ad altri giocatori che diventeranno veri e propri partner commerciali.

In concomitanza con il reveal, Gala Games ha organizzato la prima sessione di vendita dei 'Land NFT' di Legacy, invitando gli aspiranti giocatori a investire nel simulatore imprenditoriale. Invito che è stato accolto con grande entusiasmo, a giudicare dai sorprendenti risultati della prima asta: dalle vendite dei terreni sono stati infatti racimolati più di 40 milioni di sterline, equivalenti a circa 47 milioni di euro e a poco più di 14.000 ETH (Ethereum). Come sottolinea Rock Paper Shotgun, il terreno NFT più costoso del lotto è stato venduto al prezzo di 670.000 sterline.

Ora che questi utenti hanno acquistato i primi terreni, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Quando il gioco sarà disponibile, i giocatori dovranno curare il proprio terreno e sviluppare prodotti accattivanti, al fine di attirare altri utenti e, dunque, potenziali investitori. Ricordiamo che i Land NFT potranno essere scambiati utilizzando la nuova criptovaluta LegacyCoin.

Mentre Molyneux e soci festeggiano il primo successo di Legacy, in casa Ubisoft gli NFT sono stati accolti decisamente male. Stando a un report di Kotaku, i dipendenti della compagnia francese hanno criticato duramente la scelta di abbracciare il mondo delle criptovalute.

In un post pubblicato su MANA, piattaforma utilizzata internamente dagli sviluppatori di Ubisoft, molti dipendenti hanno espresso le proprie preoccupazioni circa l'integrazione degli NFT nei loro giochi. "Ne vale davvero la pena, sapendo che causerà pubblicità negativa?", si è domandato qualcuno. Del resto, neanche l'accoglienza da parte della community si è rivelata positiva; al contrario, molti utenti hanno condannato l'ultima mossa di Ubisoft e, in particolare, il requisito delle 600 ore di gioco per accedere a uno degli NFT inclusi in Ghost Recon Breakpoint.