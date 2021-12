ArmA 4 in arrivo grazie al nuovo Enfusion Engine? Ecco come potrebbe essere

Bohemia Interactive, software house nota per Operation Flashpoint, ArmA e Dayz, ha lavorato negli ultimi quattro anni a un nuovo motore chiamato Enfusion Engine. Il lavoro è ovviamente preparatorio a una serie di nuovi titoli in arrivo nei prossimi anni, tra cui non si può certamente escludere un nuovo capitolo dello sparatutto tattico open world ArmA.

Il lavoro degli sviluppatori di Bohemia Interactive ha riguardato, oltre alla parte grafica e quella audio, anche il supporto a più piattaforme e al modding. "Il nostro vecchio motore Real Virtuality, utilizzato ad esempio in ArmA 3, sta incontrando sempre di più i suoi limiti tecnologici", ha dichiarato Marek Španěl, fondatore e CEO di Bohemia. "Enfusion, d'altra parte, è pronto ad affrontare le sfide tecnologiche del futuro e, senza esagerare, darà forma ai nostri titoli nel prossimo decennio".

"I giochi creati con Enfusion funzioneranno molto meglio di prima", ha affermato Bohemia. "Vogliamo mettere a dura prova il vostro PC a 16 core, ma allo stesso tempo desideriamo assicurarci che tutti possano godere dei giochi su differenti configurazioni e generazioni di console".

Enfusion consente lo sviluppo simultaneo su PC, Xbox e PlayStation, con il supporto DirectX 12 integrato per Xbox e PC. Il cuore è il linguaggio di programmazione C++ OOP Enforce, con cui i modder DayZ hanno già familiarità. Inoltre, il netcode è stato migliorato per prestazioni multiplayer migliori. Shader scritti in HLSL sono invece usati per il rendering.

La software house ceca sembra guardare in modo particolare alle console con i suoi progetti futuri. L'edizione retail di DayZ è il suo unico gioco per console a oggi, ed è stato realizzato con una versione prototipale dell'Enfusion Engine, creando una sorta di ibrido tra vecchia e nuova tecnologia.

Bohemia non ha rivelato una data di debutto dell'Enfusion Engine e non ha ancora annunciato un nuovo gioco di ArmA, ma ha spiegato che sia il motore che i suoi strumenti di sviluppo saranno presto disponibili al pubblico, insieme a una demo giocabile per mostrarne le capacità. Online potete trovare il sito ufficiale dell'Enfusion Engine per avere ulteriori informazioni, ma anche un esaustivo post sul blog dell'azienda.